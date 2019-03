Latvijas un Lietuvas sievietes atzītas par aktīvākajām biznesa vietnes "LinkedIn" lietotājām pasaulē

Sievietes Latvijā ir aktīvākas "LinkedIn" lietotājas nekā vīrieši - minēto biznesa sociālo tīklu izmanto 97 tūkstoši sieviešu jeb 67% no kopskaita. Mūsu valsti pasaules mērogā apsteidz tika Lietuva, kur sieviešu īpatsvars starp šī biznesa sociālā tīkla lietotājiem ir 69% jeb 120 tūkstoši. Trešajā vietā ar 11 miljoniem sieviešu jeb 65% no kopējā "LinkedIn" lietotāju skaita valstī ierindojas Ķīna. Salīdzinājumam - vidējā vīriešu un sieviešu proporcija globālā mērogā ir 56% pret 44% par labu vīriešiem.

Jāpiemin, ka saskaņā Centrālās statistika pārvaldes datiem, no Latvijas sievietēm vecumā no 16 līdz 74 gadiem internetu vismaz reizi nedēļā 2018. gadā lietoja 81,5%. "Priecē, ka tik daudzas Latvijas sievietes aktīvi lieto internetu, lai gādātu par savu profesionālo izaugsmi un biznesa kontaktu paplašināšanu. Ir būtiski, ka Latvijas sievietes pievērš uzmanību savai izglītībai un digitālo rīku apguvei. Digitālie rīki rada lielisku iespēju sievietēm strādāt arī no mājām, tādējādi atvieglojot rūpes par savu ģimeni un bērniem, tai pašā laikā turpinot karjeras izaugsmi vai biznesa attīstību," uzsver LIA izpilddirektore Ina Gudele.

"LinkedIn" ir sociālais tīkls, kurš domāts profesionāļiem, lai nodibinātu un uzturētu biznesa kontaktus, meklētu darbinieku vai atrastu darbavietu. Šobrīd pasaulē ir 604 miljoni "LinkedIn" lietotāju no vairāk nekā 200 valstīm.