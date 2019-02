Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 25. februāris

AUNS

Sev par lielu pārsteigumu atklāsi ne mazums trūkumu savā dzīvē – it kā kāds būtu tev atvēris acis! Neesi nevērīgs pret organisma raidītajiem trauksmes signāliem. Varbūt laiks apstāties?

VĒRSIS

Apkārtējos izbrīnīs spars un iedvesma, ar kādu ķersies pie novārtā atstātu ieceru īstenošanas. Iespējami arī patīkami pārsteigumi, var aizraut lietas, par kurām iepriekš neko nezināji un kuras šķita mazsvarīgas.

DVĪŅI

Pēc kādas nejaušas un šķietami paviršas iepazīšanās tava dzīve var iegūt pavisam citu pavērsienu un laika atskaiti. Vairāk uzmanības velti ģimenei, atkārtoti atgriezies pie neatrisinātām tēmām – to sakrājies pietiekami daudz.

VĒZIS

Tuvākajās dienās iespējamas tehniskas aizķeršanās, var rasties kļūdas nepietiekamas informācijas vai neprecīza tulkojuma dēļ. Kritiski izturies pret padomiem no malas un arī pats nedomā mācīt citus, kā pareizi dzīvot.

LAUVA

Ja kaut kas neizdodas, kā iecerēts, neļaujies pesimismam, katrā situācijā mēģini ieraudzīt ko pozitīvu, pasmaidi. Tas atbruņos, kliedēs domstarpības, un tie, kas kritizēja, atradīs, par ko tevi paslavēt.

JAUNAVA

Varbūt ir vērts noskaidrot, ko tuvinieki domā par nesen notikušām pārmaiņām tavā dzīvē, piemēram, nodarbošanās vai dzīvesvietas maiņu. Viņu spriedumi un atziņas palīdzēs paskatīties uz sevi ar veselīgu kritiku.

SVARI

Reizēm būs grūti tikt skaidrībā ar sevi, savām jūtām un vēlmēm, garastāvoklis mainīsies kā diena ar nakti. Prātā var iešauties dīvainas idejas, brīžiem vari apjukt un itin viegli vēlamo uztvert par esošo.

SKORPIONS

Ierasto dzīves ritmu tuvākajā laikā var izjaukt sen neredzēti draugi, paziņas. Satikšanās ar šiem cilvēkiem var izvērsties tik vētrainas, ka būs ilgi, ko atcerēties.

STRĒLNIEKS

Iespēja palūkoties uz savu dzīvi no cita skatupunkta palīdzēs labāk novērtēt ieguvumus un zaudējumus. Kaut arī sirds dziļumos būsi pārliecināts, ka esi darījis visu, kas tavos spēkos, nepametīs sajūta, ka ir iemesls būt neapmierinātam.

MEŽĀZIS

Brīžos, kad sāc šaubīties par savām spējām un šķiet, ka prātīgāk būtu atteikties no iesāktā, ar lēmumu pieņemšanu nesteidzies – var izrādīties, ka velns nav tik melns, kā to mālē. Radoša attieksme ļaus izkļūt no visām divdomīgajām situācijām bez īpašiem zaudējumiem.

ŪDENSVĪRS

Apkārtējo šaubas un uzbāzīgie jautājumi var kļūt nogurdinoši. Ja izdosies no tā norobežoties, varēsi veiksmīgi turpināt iesākto, ja nē – nāksies pacīnīties par savu taisnību. Tikai atceries par savstarpējo toleranci.

ZIVIS

Iespējamas straujas garastāvokļa svārstības. Pietiks ar niecīgu iemeslu, lai tevi pārņemtu sajūsma, skumjas vai dziļdomīga apcere. Attiecībās dominēs pagātnes iespaidi – ja tie ir nomācoši, piestrādā pie to transformēšanas.