Kamēr ģimenes galva dosies atpūsties Edgars iepazīs mammu Elīnu un pāra trīs atvases. Viņš centīsies iekļauties ģimenes ikdienā, rūpīgi pildīt tēta atstātos uzdevumus un ar saviem padomiem uzlabot ģimenes savstarpējās attiecības. Jau no pirmā acu skata bērni burtiski pielips jauniepazītajam “tētim”, bet mamma Elīna būs patīkami pārsteigta par Edgara sirsnību un optimismu. Arī šovmenis neslēps savas simpātijas pret jauniepazīto ģimeni un, lai arī atzīs, ka ļoti ilgojas pēc savas sieviņas, mazās meitiņas un dēlēna, brīdis, kad Edgaram būs jādodas mājās, būs ļoti emocionāls visiem.

“Elīna un viņas ģimene ir ļoti forša. Vīrs Sandis strādā ļoti smagu darbu, kuru es nekad nespētu izdarīt. Tāpēc cepuri nost viņa priekšā. Viņi abi dara visu, lai pabarotu ģimeni un izaudzinātu savus bērnus. Zinu, ka jaunākā ģimenes atvase nesen nosvinēja divu gadu jubileju, tāpēc mēs ar sievu noteikti nosūtīsim katram bērnam mazu dāvaniņu. Mīļi viņi ir ļoti. Es domāju, ka mūsu attiecības tikai sākas un noteikti turpināsies kā laba draudzība mūsu ģimeņu starpā ne tikai sarakstoties, bet arī satiekoties.” Šova filmēšanas laiku ar siltumu sirdī atceras Edgars Toretto.

Sērijā, kas skatītāju vērtējumam tiks nodota jau šovakar, pie tēta atstātajiem uzdevumiem Edgars ķersies ar īstu entuziasmu – dosies aktīvā atpūtā ar bērniem un, neskatoties uz to, ka ar ēst gatavošanu viņš ir uz “jūs”, būs gatavs pat sarūpēt ģimenei gardu maltīti. Īpaši radoši Edgars risinās bērnu savstarpējās attiecības – sapratis, ka ķīviņi māsu un brāļa starpā rodas lielākoties tāpēc, ka skolniekam Gustavam nav savas privātās telpas, viņš izveidos atsevišķu stūrīti, kur ieeja atļauta tikai zēnam. Edgars pamanīsies arī uzšķilt dzirkstelīti vecāku starpā – viņš uzaicinās Elīnu uz sievietes mīļākās grupas koncertu, kur to sagaidīs īpašs pārsteigums – kāzu dziesma! Kā īpašu pārsteigumu no vīra Sanda grupas “Galaktika” solists to veltīs tieši Elīnai. Pašmāju ģimeņu attiecību šovā “Tēt’, brauc mājās” ceturtdienās, plkst. 21:30, “STV Pirmā!”