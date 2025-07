Rundāles pils sargeņğelis: vēsturnieks Imants Lancmanis stāsta par savu mūža mīlestību, kas palīdzēja saglābt pili

Tā vienkārši bija mana vēlme. 1962. gadā atļāvos tādu kā ķecerību – paņēmu mazu otiņu un sāku izdaiļāt detaļiņas. Profesori bija šausmās, jo tas neatbilda tai brīdī valdošajam stilam, bet lielu skandālu nebija. Atšķirībā no Maijas Tabakas mani no akadēmijas ārā neslēdza. Es vienkārši jau toreiz sajutu – man vajag tikai tā. Lieli, plakani, izplūduši laukumi, nosacītība mani neuzrunāja. Gribu ieraudzīt cilvēku tā, it kā es viņu pats nebūtu gleznojis, bet viņš būtu tapis no kādas citas planētas. Tāpēc arī lielākas bildes gleznoju divus trīs gadus, kamēr iztaisu tik smalkas detaļas, ka pats noticu – jā, tas ir īsts. Tā ir šī realitāte.