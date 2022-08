"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas gada sievietes politikā 2022

Uzdrīkstēties, īstenot savas ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi. Pieņemt lēmumus – bieži vien ne tos vieglākos –, apzinoties, ka tas var izraisīt viļņošanos sabiedrībā. Būt uzmanības centrā, uzņemties vadību un atbildību. Spēt izveidot lielisku komandu, jo kopā var izdarīt un sasniegt vairāk. Iestāties pret muļķību un aprobežotību, cīnīties pret netaisnību… Paveikt šķietami nepaveicamo, spēt redzēt tālāk par apvārsni un palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Nekas no tā nav viegli un vienkārši, bet, lūk, sievietes, kuras to spēj! Profesionāles ar viedokli un mugurkaulu, kas nebaidās kļūt neērtas un sekot ideāliem. Sievietes, kuru paveiktais liek aizrauties elpai un iedvesmo. Visu cieņu, dāmas, lepojamies ar jums un jūsu panākumiem! Paldies, ka darāt visu, lai mēs dzīvotu labākā sabiedrībā!

Lai gan Pastaigas sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ gaismā sievietes, kas uzmirdzējušas un sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Karš Ukrainā licis paraudzīties ar citām acīm uz neskaitāmiem jautājumiem, izvirzot priekšplānā drošību, kiberdrošību, uzticamu informāciju un reālu palīdzību kara bēgļiem. Arī topa nominantu vidū redzam, cik ļoti mēs, līdzcilvēki, novērtējam sievietes, kas dara visu iespējamo un neiespējamo, lai savas kompetences un iespēju robežās palīdzētu stiprināt mūsu valsts drošību, informētu sabiedrību un risinātu ar bēgļiem saistītus jautājumus. Viņu vidū ir NATO ģenerālsekretāra vietniece Baiba Braže, Cert.lv vadītāja Baiba Kaškina, žurnālistes Ieva Vārna un Kristīne Garklāva, ukraiņu atbalsta centra Common Ground Andrejsalā dibinātājas un iniciatīvas autores Ieva Irbina un Inese Dābola. Mums ir lieliskas zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, juristes, ekonomistes, uzņēmējas, uzņēmumu vadītājas, mediķes, politiķes, kultūras un mediju darbinieces, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas veic milzu darbu, rūpējoties par tiem, kuri nonākuši grūtībās. Iedvesma ikvienam, jo mums visām un visiem taču ir pa spēkam darīt vairāk.

Eksperti

Pēteris Strautiņš, Luminor bankas ekonomists

Renāte Strazdiņa, Microsoft Veselības aprūpes un dzīvības zinātņu nozares klientu transformācijas vadītāja Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā

Liene Briede, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra direktore, Eiropas Inovāciju padomes valdes locekle

Linda Saulīte, komunikāciju aģentūru grupas Dentsu Latvia valdes locekle, RTU pasniedzēja un doktorante

Egija Gailuma, uzņēmēja, OX Drive līdzīpašniece

Gunda Vaivode, LR 3 Klasika direktore

Dace Zavadska, Imunizācijas valsts padomes vadītāja, RSU profesore, bērnu infektoloģe

Sanita Osipova, Latvijas Universitātes profesore, Dr. iur.

Zita Zariņa, Latvijas Bankas padomes locekle

Baiba Rubesa, SIA Novatore dibinātāja un NOVATORE Impact Summit, kas notiks 22.–23. septembrī, idejas autore un virzītāja

Ingūna Skuja, keramiķe un porcelāna māksliniece, dueta Skuja Braden dalībniece

Aigars Rostovskis, LTRK prezidents, Biznesa augstskolas Turība īpašnieks

Ivars Norvelis, Porsche Latvia valdes loceklis

Pēteris Bajārs, biroja Outofbox vadošais arhitekts

Ilze Bagatska, zvērināta advokāte, brīvprātīgā ukraiņu basketbolistu koordinatore Latvijā

Latvijas 2022. gada izcilākās sievietes politikā

Marija Golubeva, Saeimas deputāte, bijusī iekšlietu ministre, politikas analītiķe



“Šajā gadā sasniedza augstāko politisko rūdījumu, uzņemoties atbildību par situāciju.”

Liene Briede



“Drosmīga stratēģe un politiķe Latvijā un Eiropā. Marija uzņēmās atbildību par vienu no plašākajām Latvijas politikas nozarēm, kur īsā laikā paguva ieviest sen nepieciešamas pārmaiņas tās spēcināšanai: organizēja mūsdienīgu profesionālo izglītību, uzlaboja darba vidi un pakalpojumu pieejamību. Izlēmīgi strādāja, risinot vienu no pretrunīgākajām Latvijas un Eiropas drošības, migrācijas krīzēm 21. gadsimtā. Cilvēciski smalka, intuitīvi profesionāla, bezgala daudzšķautņaina personība.”

Baiba Rubesa



“Godam pildīja savus pienākumus. Viņas piespiedu aiziešana no Iekšlietu ministrijas ir zaudējums Latvijai.”

Ingūna Skuja

Marija Golubeva. (Foto: LETA)

Zanda Kalniņa-Lukaševica , politiķe, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre



“Ļoti sarežģītajā laikā, kad Ukrainā ir karš, dara izcilu un profesionālu darbu ārpolitiski un iekšpolitiski, kā arī spēj to vienkārši un saprotami izskaidrot sabiedrībai.”

Renāte Strazdiņa



“Ne tikai Eiropas Savienība, bet liela daļa pasaules ir pārmaiņu un izaicinājumu priekšā, tāpēc tagad vairāk nekā jebkad mums kā valstij ir jābūt pārstāvētai starptautiski, jābūt ar savu nostāju un pozīciju, jāveido partnerības. Manuprāt, bez viņas ieguldījuma, plašā redzējuma un profesionalitātes tas nebūtu iespējams.”

Ivars Norvelis

Zanda Kalniņa-Lukaševica. (Foto: LETA)

Baiba Braže , NATO ģenerālsekretāra vietniece



“Pirmā Latvijas pārstāve šādā amatā. Ņemot vērā šāgada notikumus Ukrainā un pasaulē, NATO un Baibas Bražes loma pasaulē un sabiedrībā ir kļuvusi nozīmīgāka nekā jebkad iepriekš. Šogad dažādos plašsaziņas līdzekļu kanālos Latvijas iedzīvotājiem aktīvi skaidro Ukrainā un pasaulē notiekošo: cēloņus, risinājumus, sekas, NATO rīcību, soļus un to nozīmi, tādējādi izglītojot un nomierinot sabiedrību šajā satraucošajā laikā.”

Pēteris Strautiņš



“Ar sportistes rūdījumu un vēstnieces pieredzi viņa pilda vienu no augstākajiem un atbildīgākajiem šā brīža diplomātijas amatiem. Pat ja sīkumos nezinām lietu gaitu, Baiba mums rada uzticamības un drošības sajūtu.”

Gunda Vaivode



“NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos, diplomāte visu darba dzīvi. Viņas amats ir ļoti augsts sasniegums un novērtējums paveiktajam. Šajā saspringtajā laikā esmu droša, jo NATO ir Baiba.”

Ilze Bagatska

Baiba Braže. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Vaira Vīķe-Freiberga , Latvijas Valsts prezidente laikā no 1999. līdz 2007. gadam



“Viena no Latvijas lielākajām vērtībām. Spēj iedvesmot, virzīt un iedrošināt mūsu tautu arī šodien, pat neesot oficiālā amatā. Daudz devusi valstij gan iekšēji, gan ārēji. Brīnišķīga, stipra un sirdsgudra personība.”

Linda Saulīte

Vaira Vīķe-Freiberga. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Anita Muižniece , izglītības un zinātnes ministre



“Esot politikai pietuvinātā teritorijā, man nākas satikties ar daudziem politiķiem. Jāpiebilst, ka mums politikā sieviešu joprojām nav daudz. Lūk, Anita pārstāv jaunās paaudzes politiķu saimi (ko gan neattiecinu uz partiju JKP, no kuras viņa nāk). Cilvēcīga, labā nozīmē vienkārša, ar savu viedokli. Netēlo ministri, bet ir ministre.”

Aigars Rostovskis

Anita Muižniece. (Foto: LETA)

Jeļena Jesajana , Latvijas Attīstībai ģenerālsekretāre



“Cīnās par to, lai politikā būtu standarti, pēc kuriem strādāt. Jeļena bija arī LYMEC (The European Liberal Youth) valdes locekle divu gadu garumā, kur viņa ļoti aktīvi iesaistījās un strādāja pie tā, lai arī Latvijā arvien ātrāk ienāktu liberālās vērtības. Tāpat viņa bija Latvijas Nākotnes foruma vadītāja, kur centās rīkot izglītojošus pasākumus jaunajiem politiķiem. Jeļena noteikti reiz būs aktīva politiķe, kura tiešām cīnīsies par taisnību.”

Egija Gailuma

Jeļena Jesajana. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ināra Mūrniece , Saeimas priekšsēdētāja



“Viņai izdevies izstūrēt Latvijas politiski un personāli sašķelto Saeimu cauri dažādām peripetijām ar cieņu un viedumu. Mūrnieces kundze nemainīgi paudusi atbalstu Ukrainai gan vārdos, gan darbos, tostarp dodoties vizītēs gan 2021. gadā, kad apmeklēja arī Doņecku, gan 2022. gada martā, esot starp pirmajiem valstu vadītājiem, kas apmeklēja Ukrainu nepilnu mēnesi pēc kara sākuma. Sievišķība, atturīgs šarms un rāms spēks raksturo Mūrnieces kundzi.”

Sanita Osipova

Ināra Mūrniece. (Foto: LETA)

