Viņa hitus miljoni zina no galvas: Viļņā notiks Lūisa Kapaldi pirmā uzstāšanās Baltijas valstīs

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā 2022. gada 25. jūlijā notiekošais festivāls "Jauns kā Viļņa" ir daļa no plašākiem svētkiem, kas paredzēti līdz pilsētas 700. dzimšanas dienai 2023. gadā. Pasākumā, kas norisināsies mežiem apaugušajā Viņģa parkā Viļņā, pirmo reizi Baltijas valstīs dzīvajā izpildījumā uzstāsies skotu dziedātājs Lūiss Kapaldi (Lewis Capaldi), kā arī norisināsies negaidīti muzikāli dueti. Ieeja pasākumā ir bez maksas - festivāls ir pilsētas dāvana tās iedzīvotājiem un viesiem.

Populārais Viņģa parks Viļņā. (Foto: Publicitātes foto)

"Jauns kā Viļņa" aicina gan vietējos iedzīvotājus, gan ārzemju viesus atcerēties Viļņas pagātni, godināt pilsētas sasniegumus un padomāt par tās nākotni. Pilsēta ar prieku gaida kaimiņus latviešus, lai veicinātu starptautisku svētku garu, sagaidot Rīgas 821. dzimšanas dienas svinības, kas ik gadu notiek augusta trešajā nedēļas nogalē.

Svētki dažādām gaumēm

"Jauns kā Viļņa" vadīs skotu dziedātājs un dziesmu autors Lūiss Kapaldi. Lai gan dziedātājam ir tikai 25 gadi, viņa vārds mūzikas faniem visā pasaulē ir pazīstams jau vairākus gadus. Miljoniem fanu viņa populārāko dziesmu "Bruises", "Before you go" un "Hold me while you wait" vārdus zina no galvas.

Viņš guva pasaules mēroga atzinību pēc tam, kad viņa hits "Someone You Loved" kļuva par visilgāk Apvienotās Karalistes singlu topā ieņemto dziesmu. Tas noveda mākslinieka debijas albumu "Divinely Uninspired to a Hellish Extent" uz 10 nedēļām pēc kārtas Apvienotās Karalistes albumu topa augšgalā, padarot to par visvairāk pārdoto albumu tajā gadā. Daudziem festivāls ir pirmā iespēja redzēt dziedātāja dzīvo uzstāšanos.

Vēl viens ļoti gaidīts notikums ir Lietuvas klasiskās mūzikas izpildītājus vienojošs priekšnesums. Lietuvas Nacionālā operas un baleta teātra simfoniskais orķestris un pazīstami solisti radīs negaidītus skaņdarbus, kas uzrunās pat tos, kuri parasti klasisko mūziku neklausās.

Turklāt pasākumā uzstāsies vairāki pazīstami mākslinieki no Lietuvas. Viņi dziedās negaidītos duetos, kas radīti īpaši šim pasākumam un ko veidos dažādu paaudžu un mūzikas žanru mākslinieki. Festivālā liela uzmanība tiks pievērsta arī ilgtspējai, tostarp, tiks rīkotas lekcijas un diskusijas par globāliem jautājumiem, kā arī tiks meklēti praktiski veidi, kā padarīt festivālu ilgtspējīgāku.

"Es nešaubos, ka šis festivāls kļūs par apmaiņu starp pilsētu un tās iedzīvotājiem: mēs apmainīsimies ar enerģiju, radošumu, oriģinalitāti un idejām par vides jautājumiem. Galu galā tas ir tas, ko mēs visi varam aizvest no Viļņas - un tas ir tas, kas padara šo pilsētu izcilu," komentēja Viļņas mērs Remigijus Šimašius.