Vīnogu audzēšana un sezonalitāte

Ziema

Dzīves cikls sākas septembrī un oktobrī, kad vīnogulāju stādi tiek iestādīti ar rokām, lai atbrīvotu augsni un vienkāršotu vīnogām visu barības vielu un ūdens uzsūkšanos no zemes.

Pēc tam vīnkopjiem ir neliels atvaļinājums, vīnogas atpūšas līdz februārim. Tas ir tad, kad vīnogu audzētāji sāk ziemcietību - vada vīnu noteiktā virzienā, atbrīvojoties no liekiem zariem, lai veselīgais organisms pilnībā ieelpotu zemes enerģiju.

Pavasaris

Vīna dārzi paziņo par pavasara atnākšanu ar vienu no kustīgākajiem tēliem savā augšanas ciklā - “sulu tecēšanu”. Tas ir signāls, ka ziemcietība ir beigusies un ka vīnogulājs pamazām atjaunojas. “'Sulu tecēšana”' ir sakņu zīme, vīna dārza smadzeņu atmoda. Pēc tam, pateicoties temperatūras paaugstināšanai pavasarī, sakņu spiediens atjauno un rehidrē pumpurus. Vīnogulāji beidzot atsāk nerimstošo enerģijas apmaiņu ar atjaunoto enerģiju. Šis ir gan aizraujošs, gan satraucošs laiks - vēls sals var iznīcināt vai sabojāt smalkos pumpurus un pēkšņi izbeigt jaunas dzīves uzplaukumu. Lai no tā izvairītos, pumpuru pārrāvuma periodā vīnogu audzētāji pastāvīgi pārbauda vīna dārzus - nodrošina to viendabīgumu un veido ražas novākšanas plānus.

Vasara

Vasara - nervus viskutinošākais gadalaiks. Pacietīgi pagaidiet, uzraugiet un tikai tad uzziniet, ko vīnogulāji ražos - sezonas vīnkopju mantra. Jūnijā vīnogulāju audzētāji pārbauda, vai un kā auglis ir pārklājis vīnogulāju. Tajā pašā laikā viņi cenšas paredzēt jebkādus traucējumus - intensīvu vēju, vēlīnu salu, stipru lietu un/vai ārkārtēju karstumu - un pielāgot vīnogulājus videi.

Saules starojums - siltuma avots, dabiskais saldums un gradientu aromāti - ir ļoti svarīgi vīna dārziem, tāpēc vīnkopji aizvāc lapas no vīnogulāja vainaga, lai optimizētu to un veicinātu vīnogu garšas attīstību. Šādi restes vadus sakārto tā, ka saules stari sasniedz visus ķekarus, arī tos, kas savijušies kopā. Šis periods palīdz vīnkopjiem sasniegt tās krāsas un gatavības pakāpes mērķi, ko viņi cer sasniegt, lai viņi varētu saņemt augstākās kvalitātes vīnu.

Rudens

Septembris ir visaizraujošākā vīnkopības daļa - tuvojoties ražas novākšanai, vīnkopji staigā pa vīna dārziem, pārbauda krāsu, nogatavina apvalku un izpēta vīnogu mīkstumu, nogaršo to un pārbauda pēc garšas. Vīnkopji pievērš uzmanību visam - pārbauda vainaga veselību, vīnogulāja vajadzību pēc ūdens un jebkādas slimības pazīmes. Visbeidzot, tiek noteikts ražas novākšanas datums, nogatavinātas vīnogas tiek savāktas, iekrautas un nogādātas vīna darītavā, lai sāktu vīna gatavošanas procesu.

Un tad atkal viss sākas no jauna!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar TRIBE INTERNATIONAL