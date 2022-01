Skaistums pandēmijas spogulī: matus griežam pašas, attieksme pret dekoratīvo kosmētiku ir radikāli mainījusies

Mieru, tikai mieru!

Selfcare jeb rūpes par sevi – tās pandēmijas laikā kļuva par mūsu galveno uzdevumu. Stresa apstākļos pirmajā plānā izvirzījās veselība, kā fiziskā, tā mentālā. Vairāk sākām interesēties par garīgām praksēm, jogu, meditācijām (tiesa, arī par zīlēšanu, ezoteriku, maģiju – kā visos grūtos laikos –, taču tas jau ir cits jautājums). Vislielāko popularitāti izpelnījās rituāli, kuri nomierina nervu sistēmu, – dažādas masāžas tehnikas, smaržīgās sveces, putu vannas, relaksējošas tējas. Mūsu vannasistabas ir pārtapušas par spa, kur galvenie kosmetologi esam pašas (vai paši). Karantīnas laikā auga pieprasījums pēc skaistumkopšanas palīgierīcēm – sākot no nedārgajiem Gua Sha nefrīta masāžas rullīšiem un skrāpīšiem līdz superattīstītiem mājas kosmetoloģijas aparātiem.

Zināšanas neskādē

Karantīnas laikā daudzām sievietēm, kam par regulāru ieradumu bija kļuvis skaistuma salonu apmeklējums, nācās atcerēties, kā par sevi parūpēties pašām. Taisījām sejas maskas pēc vecmāmiņu receptēm, apmeklējām t. s. feisbildinga stundas YouTube kanālā. Vēl nekad mums nebija bijis tik daudz brīvā laika, ko veltīt sev. Ieskaitot intensīvās pašaprūpes kontā arī ilgas pastaigas svaigā gaisā, kļūst saprotama ieguvumu bilance – kāpēc daudzas dāmas pēc karantīnas atgriezās sabiedriskajā dzīvē glītākas un pat koptākas nekā agrāk.

Maskne un tās sekas

Taču pret sejām, kuru āda nekad nav izcēlusies ar labu veselību, pandēmija izturējās bez žēlastības. Kovida uzbrukuma laikā ir dzimusi jauna dermatoloģiskā liksta – maskne. Tā speciālisti aši nodēvēja ādas problēmas, ko izraisa ilga sejas maskas valkāšana. Kad kosmetologi vēra savu kabinetu durvis pēc mājsēdes, uz tiem straumēm plūda pacienti ar ielaistām ādas problēmām – sausumu, kairinājumu, iekaisumiem.

Daudzi no šiem klientiem ādu dziedēs vēl gadiem ilgi. Vēl viena pacientu kategorija ir entuziasti, kuri neveiksmīgi testējuši jaunus kosmētikas līdzekļus vai pārcentušies ar riskantiem, tīmeklī noskatītiem eksperimentiem. Jo sociālajos tīklos patiesi bija atrodamas vistrakākās receptes – no vecās labās pumpu ārstēšanas ar zobu pastu līdz zobu pievīlēšanai mājas apstākļos.

Jaunā paaudze izvēlas pačus!

Kamēr vidējā un vecākā paaudze pandēmijas laikā turpināja izmantot pārbaudītās vērtības – krēmus, serumus un maksas –, jaunā paaudze – mileniāļi un Gen Z – vai prātā juka no kosmētiskajiem spilventiņiem. Šo līdzekļu veiksmei ir vairāki iemesli. Pirmkārt, efektivitāte: skaistuma plāksterītis tik cieši pieguļ ādai, ka aktīvās sastāvdaļas garantēti iesūcas ādā un iedarbojas efektīvāk. Otrkārt, ātrs rezultāts, uz kuru jaunā paaudze tiecas pat mājsēdes laikā. Treškārt (un ne mazums svarīgi): fotogēniskums, jo ar pačiem uz acīm var ļoti efektīgi iepozēt Instagram. Un, visbeidzot, mode, ar kuru nekad nevar nerēķināties (vismaz pagaidām stilīgās vegānes un ūdeļu aizstāves reti uztraucas par vienreizlietojamo brīnumlīdzekļu ekoloģisko bezatbildību)…

Lūpu krāsas efekts

Attieksme pret dekoratīvo kosmētiku pandēmijas laikā ir radikāli mainījusies. Vispirms tauta, mājās iesēdusies, par grimu pat nedomāja un dekoratīvās kosmētikas tirgus sāka ciest. Taču jau pēc brītiņa nostrādāja “lūpu krāsas efekts” – un pārdošanas līmenis cēlās atkal. 20. gadsimta 30. gados, ekonomiskās krīzes laikā, ASV tika novērots šāds fenomens: ja nevaram atļauties lielus pirkumus, esam gatavas iepriecināt sevi ar kādu nieciņu, piemēram, lūpu krāsu! Tiesa, tagad patērētājas, sevi mierinot, pirka nevis lūpu krāsu (ko aiz maskas tāpat neredz), bet acu un uzacu kosmētiku. Google meklējumu skaits par šo meikapa segmentu pieauga par 350 %.

Krasi palielinājās arī pieprasījums pēc grima fiksatoriem: visām taču gribējās, lai, masku noņemot, kosmētika paliek uz ādas, nevis maskas! Jau 2020. gadā L’Oreal pārstāvji prognozēja, ka pēc koronavīrusa pieveikšanas mūs gaida īsts parfimērijas un dekoratīvās kosmētikas bums – kā pirms 100 gadiem pēc spāņu gripas pandēmijas. “Tā būs īsta meikapa un aromātu fiesta! Uzkrāsot lūpas jau atkal nozīmēs atgriezties dzīvē!” paziņoja zīmola izpilddirektors Žans Pols Agons. Spriežot pēc modes skatēm un svaigajām dekoratīvās kosmētikas kolekcijām, prognoze ir bijusi gana precīza.

Krāsas ārstē

Par īstu antidepresantu kļuva patiesi fantastiskais fantasy grims. Uzkrītošs dienas meikaps, kas agrāk bija sliktas gaumes pazīme, tika atzīts par pavisam pieņemamu – mājas aresta apstākļos jebkurš pašuzmundrināšanās līdzeklis ir labs! Instagram skaistuma zvaigznes, kas grima eksperimentus bija iemīļojušas jau sen, pandēmijas mudinātas, metās tajos ar jaunu kaisli. Arī sekotājiem laika bija pa pilnam, varējām uz savas sejas izmēģināt visas jaunās idejas: neona toņos izrakstītas pieres, krāsainas skropstas un uzacis, plakstiņu gleznas un pat ausu meikapu. Īpašs radošo izpausmju atzars ir vizāžas, kurās grims tiek saskaņots ar sejas masku. Ar mirkļbirku #maskmakeup tās atrodamas kuplā skaitā.

Vīrieši un kosmētika

Par vienu no negaidītākajiem pandēmijas blakusefektiem nozares speciālisti uzskata vīriešu interesi par dekoratīvo kosmētiku. Nē, nē, runa nav par spilgtu meikapu (tiesa, dažs interesējās arī par to – bet Marks Džeikobss savā Instagram kontā rādīja gana spilgtus paraugus). Runa ir par maskējošajiem produktiem un grima trikiem – tagad arī vīrieši ir sapratuši, kam domāts konsīleris, un piekrīt, ka tonējošie līdzekļi palīdz labāk izskatīties Zoom konferenču laikā. Savukārt mājsēde ļāva piešauties nude meikapa smalkumiem – ja ne izolācijas režīms un attālinātā darba apstākļi, nez vai viņiem atliktu laika skaistumkopšanas pašmācībai.

Frizūras: eksperimenti un radikāli lēmumi

Kamēr frizētavas bija slēgtas, sākām griezt matus pašrocīgi. Sarežģīta ieveidošana un pretenciozas formas palika pagātnē, tās nomainīja pancīgās shaggy un mullet tipa kaskādes un ezīši. Brīvi un nedaudz pinkaini. Taču viens no pirmajiem karantīnas eksperimentiem bija mājas griezuma ponijs. Kas izvērtās par īstu trendu: ar pašu cirptu pieres noformējumu meitenes dalījās sociālajos tīklos ar mirkļbirku #pandemicbangs. Jāatzīst, daudzas eksperimentētājas skrēja pārcirpties, tiklīdz frizētavas atvēra atkal, jo nebija mierā ar sava darba rezultātiem.

Tikpat daudzas karantīnā ķērās pie radikālām izskata pārmaiņām: sen kārotām, bet atliktām, baidoties, ka citi “nepareizi sapratīs”. Krasi auga pieprasījums pēc matu krāsām patstāvīgai lietošanai un krāsu atjaunojošiem produktiem.

Tāpat kā meikapa segmentā, interese strauji vērsās spilgtuma virzienā. Par iecienītākajiem kļuva rozā toņi – pieprasījums pēc toņa Pink Pizazz Lielbritānijā pērnajā ziemā pieaudzis par 1200 %! Citas dāmas savukārt uzgrieza muguru mākslīgajām krāsām un lēma par labu dabiskam sirmumam.

Milzīgu popularitāti sievišķajā populācijas daļā iekaroja buzz cut griezums – tikpat kā “uz nullīti” jeb armijas stilā. Frizūra, kas ir daudz vieglāk kopjama, turklāt iespaidīgi atsvaidzina tēlu. Pirmā publisku piemēru rādīja Talula Vilisa, Demijas Mūras un Brūsa Vilisa meita, kurai matus pašrocīgi esot nodzinis tētis, – viņa kļuva stipri līdzīga savai mammai filmā Kareive Džeina. Interesanti, ka vīrieši rīkojās gluži pretēji – izmantoja karantīnas laiku, lai matus ataudzētu garākus.

Aromterapija

Mainījās patērētāju intereses arī parfimērijas lauciņā. Pirmkārt, neizejot sabiedrībā, cilvēki smaržas lietoja daudz mazāk. Otrkārt, tagad klienti meklē aromātus, kuri mierina, palīdz atgūties no stresa un uzlādē ar enerģiju. Asas, uzbudinošas un spilgti seksuālas smaržas absolūti zaudēja aktualitāti. Modē nāca parfimērijas produkti ar aromterapijas funkciju – smaržu trauciņi kuloni, smaržūdeņi veļas apstrādei, deniņos un plaukstu locītavu pulsa vietās ierīvējami balzami, rolleri ar ēteriskajām eļļām.

Manikīrs pret ikdienu

Nagu noformēšanā iezīmējās divas diametrāli pretējas tendences. No vienas puses, aktuāls kļuva dabiskums. Netiekot pie savas manikīres, dāmām bija jāatsakās no gēla lakas, daudzas iedrīkstējās nagus nelakot vispār, lai tos atpūtinātu. No otras – neparasts manikīrs kļuva par savdabīgu sarkano lūpu krāsu, nagus dekorējām, lai jelkā palīdzētu sev, mīļajām, pārciest drūmo, pelēko ikdienu. Mājsēdē varēja atļauties eksperimentēt gan ar nagu garumu, gan to formu un dizainu. Manikīra zvaigznes neskopojās ar padomiem, un tā pamati tika aši apgūti, pateicoties tiešsaistes stundām sociālajos tīklos un YouTube ierakstiem.

Patiesība un meli

Kamēr cilvēce bija spiesta sociālajos tīklos pavadīt vēl vairāk laikā nekā parasti, iespaidīgi auga skaistuma jomas influenceru skaits. Tiek lēsts, ka līdz šim brīdim ierakstiem ar mirkļbirku #skinсare ir jau vairāk nekā trīs miljardi (!) skatījumu. Un viņu ietekmes spēks ir milzīgs: Kailija Dženere, piemēram, jau 19 gadu vecumā kļuva par miljardieri, tikai pateicoties Instagram, kur bīda sava kosmētikas zīmola produkciju. Influencerus apbrīnoja, viņus atdarināja, līdz vienā jaukā brīdī bildītes ar šīm ideālajām sejām un ķermeņiem visiem apnika. Skaidrs tak, ka reālajā dzīvē, bez filtriem un Photoshop burvju nūjiņas, visi izskatās nedaudz citādāk, bet viņu reklamēto produktu efektivitāte ir stipri pārspīlēta!

Tieši pateicoties pandēmijai, ar jaunu sparu iedegās diskusija par virtuālā skaistuma negatīvo ietekmi uz katra indivīda pašvērtējumu. Izskanēja viedoklis, ka tīmekļa satura veidotājiem ir jāuzņemas atbildība par viņu publicētajiem attēliem un jābeidz maldināt publiku ar nekorektu informāciju. Piemēram, Lielbritānijā tika pieņemts likums, ka satura veidotāji nedrīkst izmantot skaistuma filtrus un ir spiesti atzīmēt fotogrāfijas, kuras ir retušētas. Tiesa, šis noteikums attiecas tikai uz ļautiņiem, kas ar sociālo tīklu saturu pelna iztiku. Parastajiem mirstīgajiem neviens neliedz nodarboties ar virtuālo sevis “palabināšanu” jebkurā no zināmajiem veidiem. Jautājums vien – vai to vajag?...

