Dabas maģija rudens/ziemas kolekcijā

Mūsdienīga un vispusīga kolekcija, ko veido daudzpusīgi apģērbi: ideāli piemēroti dienas baudīšanai gan darbā, gan brīvajā laikā, ar vienmēr nevainojamu stilu.



Īsā kleitiņa un vieglie svārki tiek kombinēti ar siltu, pārliela izmēra džemperi. Apdrukātā blūze no trikotāžas ar ādas efektu ir stilīga un ērta. Sievišķīgi apģērbi, kurus ir viegli kombinēt un papildināt ar siltām virsdrēbēm, piemēram, buklē jaku, stilīgu Meltona vilnas mēteli vai brīva piegriezuma krekljaku.

Relaksētam dzīvesveidam bez ierobežojumiem piemērota kapučjaka un sportiskas skriešanas bikses, kas veido jauno lounge glamūru: izgatavotas no īpaši mīksta kokvilnas flīsa trikotāžas ar negaidīti kontrastējošām Lurex detaļām, tās ir lieliski piemērotas valkāšanai arī ārpus mājas kombinācijā ar filca jaku vai mēteli ar dzīvnieku rakstu. Iespējamās kombinācijas ir bezgalīgas. Vai vēlaties doties pastaigā? Ādas efekta jakas un militārie zābaki. Izmēģiniet tos ar žaketi pepitas rakstā, iegūstot neformālu biroja stilu. Soft & Power, vienkārši neatvairāmi.



Jaunajiem adījumiem ir žakarda raksti, tie ir ērti un maigi kā glāsts, pateicoties mohēras, alpakas un merino dzijām. Iedvesma Lost in the Forest: gara pastaiga bez noteikta mērķa dabā siltā vilnas džemperī, kas aizsargā un iekrāso tēlu spilgtos toņos. Ziema iemirdzas ar fantastiskām pasaulēm: ielaidumi ar iedomātiem dzīvniekiem, ģeometriski raksti ar Lurex pieskārieniem, saulrietu nokrāsas un neizpētīti meži, netipiski burtu dizaini, piemēram, kodēti ziņojumi. Brīvi valkājami, pat ar legingiem un adītām biksēm pa virsu.



Vakars ir tik salds kā garš saulriets un ietērpts samtā – retro stila vakarkleitā vai bikškostīmā ar neuzkrītošu apjomu. Labi krītoši un viegli audumi, piemēram, satīns un Lurex elegantām blūzēm un krepa audums ar gobelēnu apdruku. No laimīgās stundas līdz dzērieniem pēc vakariņām mēness gaismā: apģērbi, kas radīti, lai atklātu jūsu starojumu.



Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar iBlues