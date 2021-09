"Skaņu mežā 2021" uzstāsies franču mūziķe Felīcija Atkinsone, notiks lekcijas un meistarklases

Viņš pavēstīja, ka festivāla lekciju un meistarklašu programmā iekļautas norises Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVMA), gan tiešsaistes lekcijas platformā "Zoom". Tās vadīs tādi mūziķi kā Džo Moriss, Ādams Metloks, stīgu kvartets "Jack", Frensisa Marija Uitī un Elvins Kurans.

Endriksons norādīja, ka Atkinsone ir Beļģijā dzīvojoša franču mūziķe, skaņu māksliniece, dzejniece un vizuālā māksliniece, kā arī izdevniecības "Shelter Press" līdzdibinātāja. Viņas ieraksts "The Flower and The Vessel" tika iekļauts žurnāla "The Wire Magazine" 50 labāko 2019.gada mūzikas ierakstu sarakstā, un 2020.gadā viņa ar skaņu mākslas darbu "Pure Love (for Anna)" piedalījās arī Rīgas Starptautiskajā laikmetīgās mākslas biennālē.

Festivāla rīkotāju pārstāvis atzīmēja, ka tiešsaistes lekcijas, gan klātienē rīkotās meistarklases jebkuriem interesentiem ir pieejamas bez maksas. Klātienē rīkotie izglītības pasākumi tāpat kā festivāla "Skaņu mežs 2021" koncertvakari norisināsies "zaļajā" drošības režīmā. Ieeja tikai vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem apmeklētājiem, pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Līdz ar to bērniem līdz 12 gadu vecumam apmeklējums būs liegts.

Paredzēts, ka 29.septembra plkst.16 notiks Morisa lekcija "Mūžīgā robeža: "brīvās mūzikas" īpašības". Moriss ir brīvās improvizācijas ģitārists, kurš jau iepriekš ir piedalījies "Skaņu meža" organizētajos pasākumos. Lai gan Moriss nav akadēmiski skolots, viņš ir respektēts pedagogs, kas pēdējos 20 gadus pasniedz Jaunanglijas konservatorijā Bostonā. 2012.gadā laista klajā Morisa mūzikas teorijai veltītā grāmata "Perpetual Frontier", kurā daudz uzmanības pievērsts Sesila Teilora, Orneta Koulmena un Entonija Brekstona mūzikas organizēšanas sistēmām un to pretstatīšanai Eiropas brīvās improvizācijas tradīcijai.

Savukārt 30.septembra plkst.16 notiks amerikāņu čellistes Frensisa Marija Uiti lekcija "Komponiste/čelliste - neformāla saruna". Uiti ir pazīstama ar savu īpašo laikmetīgās klasiskās mūzikas izpildījumu. Čelliste ir izveidojusi savu karjeru, nojaucot ierastās mūzikas robežas. Viņa ir izstrādājusi jaunas čella spēles tehnikas, sadarbojusies ar virkni mūsdienu komponistiem.

Endriksons pavēstīja, ka sadarbībā ar laikmetīgās mūzikas festivālu "Decibels" 8.oktobrī un 9.oktobrī JVMA "LMT" kamerzālē, Krišjāņa Barona ielā 1, Rīgā, meistarklases vadīs festivāla "Skaņu mežs 2021" mūziķi. Paredzēts, ka 8.oktobrī plkst.10 notiks Elvina Kurana lekcija "Mūzika ārpus koncertzālēm". Mākslinieka lekcija būs veidota kā pārskats darbiem, ko viņš radījis atskaņošanai zem klajas debess, kā arī vairākos tūkstošos mērāmajai "semplu" kolekcijai "Endagered Species". Lekcijas noslēgumā apmeklētājiem būs iespēja radīt pašiem savas spontānas kompozīcijas, izmantojot šo skaņu paraugu bagātību.

Savukārt 9.oktobra plkst.11 notiks Ādama Metloka lekcija "Kartogrāfija bez robežām: Entonija Brekstona partitūras". Komponista un instrumentālista Entonija Brekstona ansambļa "Diamond Curtain Wall Trio" dalībnieks Metloks savu lekciju veidos kā pārskatu par Brekstona daiļradi un dažādajiem partitūru veidiem, ko viņš pielieto. Tiks izmantoti arī vizuāli paraugi, kas iegūti sadarbībā ar Brekstona mūzikai veltīto organizāciju "Tri-Centric Foundation". Metloks ir akordeonists, komponists un pedagogs, kas strādā Ņūheivenā, un rada mūziku ar pseidonīmu "An Historic".

Tajā pašā dienā plkst.12.30 notiks saruna ar kvarteta "Jack Quartet" mūziķiem. ASV avangarda mūzikas stīgu kvartets "Jack" publikai izpildīs pašu izvēlētu mūziku, kam sekos diskusija pašu kvarteta mūziķu starpā, kā arī atbildes uz apmeklētāju jautājumiem. Stīgu kvartets uzstāsies festivālā "Skaņu mežs 2021" 9.oktobrī.

Festivāla "Skaņu mežs" centrālie koncertvakari šogad notiks 8oktobrī un 9.oktobrī kultūrvietā "Hanzas perons", savukārt tā bezmaksas ievadkoncerts noritēs 2.oktobrī pasākumu telpā "Fantadroms", Gustava Zemgala gatve 74a, Rīgā. Biļetes ir iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un tīmekļvietnē "bilesuserviss.lv".