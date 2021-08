Žurnāls PASTAIGA sadarbībā ar sporta auto PORSCHE izveidojis latviešu sieviešu SASNIEGUMU TOPU 2021

Nenoliedzami, ekspertu izvēle ir subjektīva, taču arī izpratne par panākumiem, veiksmi, līdera sūtību un būtību mums visiem ir atšķirīga. Skaistākais – topā ir pārstāvētas visas paaudzes un to sasniegumi. Sākot no leģendārām personībām, kuru nopelni komentārus neprasa, un beidzot ar savas nozares līderēm un profesionālēm, un uzlecošajām zvaigznēm. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas arī šā brīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākas nozarēs – politikā spoži uzmirdzējusi iekšlietu ministre Marija Golubeva, medicīnā, pateicoties pašaizliedzīgam darbam pandēmijas laikā, vadot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, – Liene Cipule, tehnoloģijās – Anna Andersone, neskaitāmu sieviešu iedvesma uzdrīkstēties pieteikt sevi nozarē, kas šķietami radīta vīriešiem.

Vairāku sieviešu panākumus eksperti izcēluši dažādās nozarēs, tādejādi apliecinot viņu talantus un profesionalitāti. Un vēl viena būtiska šāgada topa iezīme – novērtējam dāmas, kas spēja pielāgoties pandēmijas diktētajiem noteikumiem un darīja visu, lai mūsu dzīvei nezustu garša arī mājsēdes laikā.

Iepazīstieties un lepojieties ar mūsu dāmu sasniegumiem!



Vēl numurā intervija ar Valsts eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, Gundega Laiviņa stāsta par pilsētvidi Ņujorkā, sarunājamies ar dzejnieku Sergeju Timofejevu, pētām, kāpēc Holivuda atvadās no glamūra, un iepazīstinām ar rudens modes aktualitātēm.

