Stingros drošības apstākļos atkal apskatāma slavenā izstāde “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”

Viņa pavēstīja, ka līdz 4.maijam LNMM tiks īstenots pirmais Kultūras ministrijas (KM) rosinātais pilotprojekts drošai kultūrvietu publiskās darbības atsākšanai. KM pilotprojektu mērķis ir pēc iepriekš izstrādātām vadlīnijām pārbaudīt epidemioloģiski drošu kultūras pasākumu norises iespējamību gan kultūrvietu apmeklētājiem, gan to darbiniekiem.

Sauka atzīmēja, ka no epidemioloģiskā viedokļa muzeji atzīti par vienu no drošākajām publiskā apmeklējuma vietām, kurās iespējams organizēt vienmērīgu apmeklētāju plūsmu, ievērot divu metru distanci un citas epidemioloģiskās drošības prasības. Īpaši to var attiecināt uz LNMM ēku Jaņa Rozentāla laukumā, kurā ir liela telpu kvadratūra un kubatūra, darbojas klimata un ventilācijas regulējošā sistēma, kas veic nepārtrauktu gaisa kvalitātes monitoringu.

Muzejs spēj nodrošināt virkni piesardzības pasākumu, lai apmeklētāji un darbinieki justos droši, tai skaitā telpu un virsmu tīrīšanu un dezinfekciju, bezkontakta norēķinus, kā arī ir noteikts maksimālais apmeklētāju skaits, kas vienlaicīgi var atrasties ēkā, nodrošinot uz vienu personu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus telpas.

Pilotprojekta īstenošanai LNMM vērs durvis starptautiski novērtētai izstādei “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”. Tā 2018. gadā tika eksponēta prestižajā Orsē muzejā Parīzē, pēc tam Tallinā Kumu mākslas muzejā un Viļņā Lietuvas Nacionālā mākslas muzeja Nacionālajā mākslas galerijā. Rīgā kā pēdējā noslēdzošajā eksponēšanas vietā izstāde tika atvērta 2020.gada 19.novembrī. Tomēr jau 21.decembrī nolūkā ierobežot Covid-19 izplatību muzeju publiskā darbība tika pārtraukta, tādējādi ievērojami ietekmējot izstādes apmeklējumu.

Lai nodrošinātu vienmērīgu plūsmu un uz vienu personu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus telpas, ir noteikts maksimālais apmeklētāju skaits, kas vienlaicīgi var atrasties ēkā - 50, savukārt izstādē - 30. Ieteicamais izstādes apmeklējuma ilgums ir līdz stundai.

Pieteikt vēlamo apmeklējuma datumu un laiku var, iesniedzot pieteikuma veidlapu tiešsaistē "bitly.com/makslasmuzejs" vai no plkst.9 līdz 18.45 zvanot uz telefona numuru 67 324 461. Pēc reģistrācijas veikšanas apmeklētājiem ir iespēja iegādāties biļeti gan muzeja kasē, gan attālināti lietotnē "Mobilly".

Sauka norādīja, ka muzejs sniegs pakalpojumus tikai tiem apmeklētājiem, kas pareizi izmanto mutes un deguna aizsegu, noslēdzot muti un degunu.

