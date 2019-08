Sejas un ķermeņa kopšanai: ozona terapija skaistumam un serums ar zelta daļiņām jaunības enerģijai

Efektīva kosmētika par godīgu cenu

Beidzot arī Latvijā – Douglas veikalu tīklā pieejams populārais kosmētikas zīmols The Ordinary. Tas ir viens no uzņēmuma Deciem atzariem, kas pievēršas novatoriskai skaistumkopšanai. Visi The Ordinary produktu sastāvi ir viegli saprotami, uz iepakojumiem noradīta precīza aktīvo vielu koncentrācija un to iedarbība. Nekā lieka neatradīsiet ne sastāvā, ne cenās – robežās no 5 līdz 20 eiro.

Foto: Publicitātes foto

Peptīdi ādas atjaunošanai

Elemis produktu līniju Peptide 4 papildinājuši divi jaunumi – maska un dienas krēms. Maska Plumping Pillow domāta dehidrētai ādai, palīdz atjaunot tās mitruma līmeni un risina nogurušas ādas problēmas nakts laikā. Savukārt sejas krēms Adaptive izlīdzina ādas tekstūru, regulē sebuma izdalīšanos, aizsargā pret apkārtējās vides ietekmi un nodrošina matējuma efektu visas dienas garumā. Cenas: € 66,70 (maska), € 64,20 (krēms).

Foto: Publicitātes foto

Tonē, aizsargā, veicina iedegumu

Institut Esthederm jaunums – multifunkcionālais krēms Bronze Repair Sunkissed piedāvā visu, ko vien mūsu āda vasarā var vēlēties. Tas sargā no UV stariem un brīvo radikāļu ietekmes, mitrina, stimulē šūnu atjaunošanos un izlīdzina sejas krāsu, piešķirot tai viegli zeltainu toni. Turklāt veicina arī iedeguma veidošanos un paildzina tā noturību! Viegla tekstūra, kas nerada smaguma sajūtu. Cena: € 63.

Foto: Publicitātes foto

Neredzams aizsargs

Shiseido jaunās paaudzes izsmidzināmais līdzeklis Sports Invisible Sun Protection ar SPF50+ rūpējas par ādas aizsargāšanu no UV stariem, to vienlaikus mitrinot. Pateicoties tehnoloģijai Invisible Feel, kurā izmantotas gaistošās eļļas, āda pēc līdzekļa uzklāšanas kļūst sausa un samtaina. Ūdensnoturīgs, ar patīkamu citrusu aromātu. Izmantojams, kā sportojot un sauļojoties, tā ikdienā. Cena: € 47,50 (150 ml).

Foto: Publicitātes foto

Jaunības enerģijai

Jaunais Payot meistardarbs – serums L’Authentique ar B un C vitamīniem, minerālvielām un tīra zelta daļiņām papildina šūnu enerģijas krājumus un palīdz tām atjaunoties ātrāk. Mitrina un atstaro gaismu, kas padara ādu viegli mirdzošu. Viegla, samtaina tekstūra, patīkams mandeļu, pūdera un ziedu aromāts. Cena: € 129 (50 ml).

Foto: Publicitātes foto

Ozona terapija skaistumam un veselībai

Mežaparkā durvis vēris jauns centrs 528 SPA, kurā pieejama Latvijā vienīgā aktivizētā skābekļa jeb ozona tvaika kapsula. Šo iekārtu izmanto kā skaistumkopšanā, tā preventīvos veselības uzlabošanos nolūkos. “Siltumā atveras ādas poras un caur tām uzsūcas aktivētais skābeklis. Tas mijiedarbojas ar limfātisko sistēmu, un notiek dziļš visa organisma detoksikācijas process, kas palīdz stimulēt imūnsistēmu un novājināt baktērijas un vīrusus,” skaidro centra dibinātāja Iveta Varkale.

Foto: Publicitātes foto