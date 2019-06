Dress up. Open Up

Kvalitāte satiekas ar Stilu

Zīmola Jacques Britt filozofijas pamatā ir kvalitātes vērtību saglabāšana, kas ir vērojams ikkatrā detaļā. Augstās kvalitātes standartu ievērošana padara zīmolu par unikālu savā nišā. Jacques Britt krekli izgatavoti, izmantojot kvalitatīvākos audumus, ko piedāvā vadošās Eiropas audumu ražotnes. Turklāt Jacques Britt krekliem piemīt gaumīgs un unikāls dizains, ko papildina izsmalcinātas detaļas. Jacques Britt pierāda, ka kvalitāte var būt stilīga!

Jacques Britt krekli

Jacques Britt krekli iedalās divos veidos: Dress up ir biznesa stila vadmotīvs, šo kreklu augstākās kvalitātes apdare garantē maksimālo valkāšanas komfortu un lieliskas kopšanas īpašības. Tiem, kuri vēlas veidot neaizmirstamu iespaidu, ir iespēja izvēlēties no diviem apdares veidiem – trim collar styles un clear cuts. Open up ir labākā izvēle ikdienai, jo tas apvieno stilīgu un izsmalcināto tēlu ar ekskluzīvam detaļām. Ar Jacques Britt krekliem katrs vīrietis var izcelt savu individualitāti un noskaņu!

Made to Measure

Made to Measure opcija ir Jacques Britt visaugstākās meistarības izpausme, kas ļauj klientam savā ikdienā izjust greznības pieskārienu. Jacques Britt Made to Measure krekliem piemīt ne ar ko nesalīdzināma vērtība, jo to izstrādei tiek izmantoti audumi no Itālijas iecienītākajām ražotnēm – Monti un Albini -, kā arī individualizētā pieeja katrai detaļai - no pogām līdz apkaklēm. Made to Measure ir iespēja katram klientam savā premium klases kreklā justies ērti un stilīgi.

Jacques Britt i/c Sky&More

Latvijā Jacques Britt jaunākās kolekcijas iespējams iegādāties tikai iepirkšanas centrā Sky&More (2.stāvā), kur zinošie konsultanti spēs katram klientam atrast piemērotu Jacques Britt kreklu ikdienai, biznesam vai kādam svarīgam notikumam.