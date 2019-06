Juris Zolbergs, zolbergs.lv

Šīs vasaras skaistuma tendences: pasteļi, purpura lūpas un akvareļkrāsu acu ēnas

Viena no izteiktākajām šā pavasara/vasaras tendencēm kā grimā, tā modē ir pasteļi. Sievišķīgie pasteļtoņi padara izskatu apbrīnojami svaigu, ļaujot sejai uzziedēt kā ziedam. Toņa izvēle paliek tavā ziņā – rozā, piparmētras vai gaiši zils. Lūpām piestāvēs glancēts lūpu spīdums, kas ir vēl viens šīs sezonas must have.