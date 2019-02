Tipernes putnu rezervāts ir zīmīgs kā viens no putnu migrācijas ceļa pieturpunktiem, turklāt senākais Eiropā, kur tikusi dokumentēta to pārvietošanās. Ilgstoši šī teritorija bijusi pieejama tikai profesionāļiem, bet nesen, kopš radīta atbilstoša infrastruktūra, atvērta arī plašākai publikai.

Foto: Rasmus Norlander

Kompleksu, kas ietver rekonstruētu pētniecības stacijas ēku, jaunu skatu torni, slēpni putnu vērošanai un pastaigu takas, veidojis dāņu arhitektu birojs Johansen Skovsted Arkitekter.

Katrs no elementiem, kurus arhitekti nodēvējuši par “instrumentiem ainavā”, ir būvēts tikai no viena materiāla – slēptuve no tērauda, pētniecības centrs no alumīnija, bet torni veido dzelzs konstrukcija.

Tipperne, Ringkøbing Fjord

Foto: Rasmus Norlander