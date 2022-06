Nezāle, ko grūti iznīdēt, bet ar lielu dziedniecisku potenciālu

Par strutenes dziednieciskajiem spēkiem liecības ir saglabājušās no senseniem laikiem. Jau tolaik tika aprakstītas šā auga spējas ārstēt dzelteno kaiti un citas aknu slimības, žultsakmeņus, aizcietējumus, kārpas, kā arī dažādas acu vainas. Agrāko laiku gleznās un zīmējumos strutene mēdza simbolizēt dziedināšanos no garīgā akluma. Starp citu, strutene ir tas augs, no kura alķīmiķi mēģināja iegūt zeltu...

Kā ieaudzēt dārzā?

Ja dārzā vai sētmalē strutene neaug, bet gribas to ieaudzēt, der zināt, ka tas ir visai pieticīgs augs. Vietā, kur strutenei patīk, tā neļauj sevi aizdzīt prom – tā aug un aug, un lieliski vairojas.

Rudenī vari savākt sēklas un agrā pavasarī iesēt. Tā labi aug liesā, smilšainā augsnē. Strutenes sēkliņas dīgst gaismā, tāpēc tās vai nu viegli iespied augsnē, vai pārber ar ļoti, ļoti plānu augsnes kārtiņu. Veselīgais augs ļoti patīk skudrām, tāpēc tās, pārnēsājot sēkliņas, dabīgā ceļā palīdz struteni pavairot.