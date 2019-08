Atceroties bērnību, joks par Pēterīti.

Pirmās klases audzinātāja nevar paciest vienu no saviem audzēkņiem, mazo Pēterīti – briesmīgi pārgudrs un rupjšs, atļaujas izteikties, ka viņam būtu jāmācās trešajā klasē, nevis te jāmokās ar ābečniekiem… Skolotāja neiztur un ved Pēterīti pie direktora.

Tas Pēterītim saka:

- Es Tev uzdošu jautājumus, un, ja Tu uz tiem nevarēsi atbildēt, tad sēdēsi vien pirmajā klasē un uzvedīsies pieklājīgi. Cik ir trīs reiz trīs?

Pēterītis:

- Deviņi.

Direktors:

- Bet sešreiz seši?

Pēterītis:

- Trīsdesmit seši.

Tā Pēterītis atbild uz visiem direktora jautājumiem. Direktors saka skolotājai:

- Varbūt viņš tiešām pārceļams uz trešo klasi?

Skolotājai šāds variants rīvē kantis, viņa saka:

- Direktora kungs, atļaujiet man arī viņam uzdot dažus jautājumus, redzēsit, kāds viņš ir rupeklis!

Direktors atļauj, un skolotāja jautā:

- Kas govij ir četri, bet man tikai divi?

Pēterītis:

- Kājas.

Skolotāja:

- Kas ir Tavās biksēs, bet nav manās?

Pēterītis:

- Kabatas.

Skolotāja:

- Ko vīrietis dara stāvus, sieviete sēdus, bet suns uz trijām kājām?

Pēterītis:

- Sniedz roku.

Skolotāja:

- Nu tad vēl septiņi jautājumi. Tu manī iespraud mietu, un es palieku slapjāka par Tevi.

Pēterītis:

- Telts.

Skolotāja:

- Manī ielien pirksts. Labākais vīrietis to dabū pirmais.

Pēterītis:

- Laulības gredzens.

Skolotāja:

- Mans gals ieurbjas, mans ķermenis trīs.

Pēterītis:

- Bulta.

Skolotāja:

- Kāds vārds angļu valodā sākas ar F, beidzas ar K un nozīmē daudz karstuma un satraukuma?

Pēterītis:

- Firetruck.

Skolotāja:

- Kāds vārds angļu valodā sākas ar F, beidzas ar K, un, ja Tu to nedabū, Tev jālieto rokas?

Pēterītis:

- Fork.

Skolotāja:

- Tas ir katram vīrietim, vieniem garāks, citiem īsāks. Vīrietis to dod sievai pēc kāzām.

Pēterītis:

- Uzvārds.

Skolotāja:

- Kuram orgānam nav kaulu, ir muskuļi un daudz asinsvadu, tas pulsē un nodrošina iespēju nodarboties ar mīlestību?

Pēterītis:

- Sirds.

Direktors atviegloti nopūšas un saka skolotājai:

- Manis pēc viņš var iet uzreiz Universitātē – uz pēdējiem septiņiem jautājumiem arī es atbildēju nepareizi!

