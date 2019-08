18 jautri joki lieliskam garastāvoklim

Šefs darbinieku sapulcē iepazīstina jauniņo ar iekšējās kārtības noteikumiem:

Tātad:

* pirmdiena, kā zināms ir pirmā darba diena - svinam jaunas darba nedēļas iestāšanos;

* otrdiena pēc pirmdienas ir grūta diena, atpūšamies, gatavojamies darbam;

* trešdien līdz pusdienām strādājam, pēc tam gatavojamies atzīmēt nedēļas vidus iestāšanos;

* ceturtdiena - svētki. Nedēļas pats viducītis ir klāt;

* piektdiena - sākam gatavoties nedēļas nogales svinībām, kā nekā brīvdienas paliek brīvdienas;

* sestdiena un svētdiena

Balss no zāles: `Nu šef ! Kad beigsies tā nenormālā vergošana pa trešdienām ?!?!?!`

***

Zobārsta krēslā sēž sieviete, kurai visu laiku zvana telefons, zobārsts neiztur un paceļ...

- Klausieties, es tūlīt beigšu, viņa izspļaus, izskalos muti un tad Jums atzvanīs...

***

Mednieks iet medībās. Iziet ārā - baigais lietus līst. Nopurinās un iet atpakaļ gultā pie sievas.

- Brrrrrr, ārprāts. kas par laiku... !

- A, manējais muļķis uz mežu aizskēja...

***

- Pēter, kas tas tev tāds?

- Latvijas mohito.

- Rums ar piparmētrām?

- Nē, šņabis ar dillēm.

***

Ilgi domāju ko uzdāvināt vīram dzimšanas dienā. Bārdas putas? Zeķes? Skuvekli? Nopirku sev biļetes uz Ēģipti, lai atpūšas no manis.

***

No dzīves

Kolēģim zvanu atnāk pretī isziņa "Esmu sapulcē"

atbilde: "Ko tu lej"

***

– Irmiņ, tu ar manu vīru gulēji?

– Nu un, gulēju.

– Kā bija?

– Izgulējos!

***

Lāču tēvs māca mazo lācēnu:

- Dēls, kad mežā satiksi cilvēku, tu nemeties viņam uzreiz virsū, bet lēnām pāris reizes apej viņam apkārt.

- Kāpēc tā, tēti?

- Nu, gaļa būs tīrāka...

***

Sanāk tā:ja Baiba guļ ar visiem, bet Zane gaida savu vienīgo, tad vidēji abas ir mau*as!

***

Uzdāvināju sievai svarus, viņa man dzimšanas dienā lineālu, nesapratu...

Pēc tam sapratu - lai nav zemmēra līdakas jāņem!!!!!!!

***

Sieva aizgāja uz čūsku izstādi - un dabūja pirmo vietu ...

***

Manējais vakar paziņoja, ka sapņo par sexsu ar divām vienlaicīgi..

- Nu un ??..ko tu atbildēji?

Ja nevari apmierināt vienu, kapēc apbēdināt divas...

***

- Mīļā - nestreso - nervu šūnas neatjaunojas!

- Mīļais, nekaitini - zobi Tavā vecumā arī vairs neaug!

***

divi draugi sēž, šnabi dzer - Viens saka - Vajadzētu sievas izjokot! Pirmais aprīlis tak pavisam blakus! ..Otrs saka - Labi! es pazvanīšu tavējai no tava telefona, bet tu manējai! .. Labi!! :) ..Pirmais zvana - Labdien! ..bet drauga sieva otrā galā šim nober kā no tačkas - Es taču teicu - nezvani man, johaidī! Esmu sapulcē! ..A šis saka - Es tikai gribēju pateikt, ka jūsu vīrs pakļuvis zem mašīnas, telefons pa ielu mētājās!..sieva: -Nosists beigts? ..šis: - Nē, beigts nav - aizveda uz slimnīcu, bet pavisam švaks gan... Otrs čoms saka - Dod tagad man zvanīt no sava telefona! ..piezvana drauga sievai, bet tā uzreiz ber kā no spaiņa - Zini, mīļais, kādi jaunumi!! Tavs draugs Janka piedzēris kā cūka - pakļuvis zem mašīnas un aizvests lopā uz slimnīcu - knapi dzīvs.. Šim sieva no priekiem ar mīļāko aizlaida pie šās uz māju svinēt - tagad kniebjas kā surikāti - tici man!

***

When God created

Adam and Eve, He said:

I only have two gifts:

One is the art of peeing standing ...

And then Adam stepped forward and shouted:

ME!, ME!, ME!,

I would love it please ... Lord, please, please!

Look, it will make my life substantially easier.

Eve nodded, and said those things did not matter to her.

Then God gave Adam the gift and he began to shout for joy.

He ran through the garden of Eden and used it to wet all the trees and

bushes, ran down the beach making drawings with his pee in the sand ...

Well, he would not stop showing off.

God and Eve watched the man crazy with happiness and Eve asked God:

What is the other gift? ’

God answered:

Eve, ... a brain ... and it is for you ... !



***

Sieva vīram:

- Ja Tu darīsi man pāri, es iestāšos kursos ’’Kā kļūt par maitu?!’’

Vīrs:

- Par pasniedzēju?

***

Sieva saka vīram; "sasien mani un dari, ko gribi!"

Virs sasēja un aizgāja makšķerēt.