Tu esi īsts latvietis, ja ...

1. Ja garas blondīnes īsos svārciņos nav nekas neparasts priekš tevis.

2. Ja tu visiem centies pierādīt un iestāstīt, ka Latvija ir Ziemeļeiropas nevis Austrumeiropas valsts.

3. Ja kafejnīcās pasūtot minerālūdeni, tu speciāli piebilsti, ka vajag negāzēto.

4. Ja tu esi lepns, ka mūsu Lats bija dārgāks par Eiro.

5. Ja tu katru gadu jūnija beigās brauc uz laukiem iedzert aliņu un apēst ķimeņu sieru jeb svinēt Jāņus.

6. Ja tu esi pieradis ārzemēs cilvēkiem skaidrot, kur atrodas Latvija.

7. Ja tu esi pārsteigts, ka kāds ārzemēs zina, kur atrodas Latvija.

8. Ja frāze "Aizšaut uz jūru'' tev nozīmē stundas - divu braucienu ar mašīnu.

9. Ja hokejs ir pati svarīgākā lieta tavā dzīvē.

10. Ja puse iedzīvotāju strādā par pārdevējiem, un tev tas liekas normāli.

11. Ja puse no taviem draugiem aizbrauc uz Angliju vai Īriju, lai strādātu vai mācītos, un tev tas liekas normāli.

12. Ja tu zini, ka trīstūrītis uz tualešu durvīm nozīmē sieviešu tualete, bet otrādi apgriezts trīstūrītis nozīmē vīriešu tualete.

13. Ja kaut kas noiet greizi, tu vaino krievus.

14. Ja kaut kas noiet greizi, tu vaino valdību.

15. Ja tu domā, ka karstā šokolāde nozīme izkausēta šokolāde, un tev tā garšo.

16. Ja publiskā vietā redzi kādu smaidošu cilvēku un nodomā: ''Nolāpītais ārzemnieks!''

17. Ja maltīte tev nozīmē kaut kas ar kartupeļiem vai gaļu, bet visbiežāk ar abiem.

18. Ja tev ir bail šķērsot ielu pat pie gājēju pārejas vai pie luksoforiem.

19. Ja tu jūties kā noziedzinieks, ja tu dzīvoklī ieej ar apaviem.

20. Ja viss, kas atrodas 50 m.v.j.l., tev liekas kā kalns.

21. Ja tu pašu zemāko stāvu sauc par pirmo stāvu.

22. Ja tu mīli Baltijas jūru un vari tajā peldēties gandrīz jebkurā temperatūrā.

23. Ja tu mīli doties saunā, bet vienmēr atstāj savu bikinī vai peldšortus mugurā.

24. Ja tu Latviju vienlaikus uzskati par pašu labāko un pašu sliktāko vietu pasaulē.

25. Ja tu kolu uzskati par visneveselīgāko dzērienu pasaulē, bet tāpat to dzer.

26. Ja tu ārzemju vārdiem beigās liec ''s'' vai ''a'', lai tev tos būtu vieglāk izrunāt.

27. Ja tu pirms desmitiem vakarā centies nopirkt alkoholu, un katram gadījumam tu daļu no tā noglabā mājās.

28. Ja apskaušanās tiek noglabāta priekš seksuālās priekšspēles.

29. Ja tu uzskati, ka 80° C pirtī ir par aukstu, bet 20° C ārā ir par karstu.

30. Ja tu uzskati, ka -20°C ārā ir normāla temperatūra, bet jebkas zemāks par 22°C iekštelpās ir nenormāli.

31. Ja tu uzskati, ka Laima ir pati labākā saldumu ražotne pasaulē.

32. Ja tu uzskati, ka ir pilnīgi normāli nemaksāt ienākumu nodokļus un saņemt algu aploksnē ir pašsaprotami.

33. Ja tu īsti nezini, ko darīt brīžos, kad tev ceļu policists liek samaksāt soda naudu.

34. Ja tu pazīsti vismaz 40 Jāņus.

35. Ja tu pazīst vismaz 20 Līgas un 20 Ilzes.

36. Ja tu domā, ka metāla durvis ir nepieciešamas.

37. Ja tu nespēj iedomāties, cik daudz ir galons, fārenheits, colla un mārciņa (svara vienība).

38. Ja tu zini atšķirību starp trolejbusu un autobusu.

39. Ja tu nebrīnies ieraugot mašinu ar numuru ''SUPER'' vai ''COOOOL'' u.t.t.

40. Ja tu nekad nesmaidi publikās vietās, kad esi viens pats.

41. Ja tu smejies par jokiem, kuros apsmej krievus, un pat tos saproti.

42. Ja tu domā, ka dzerot bērza sulas, kvasu un daudz alus, tu paildzināsi savu dzīvi.

43. Ja tu esi šķērsojis aizsalušu upi, jo tas bija ātrākais ceļš uz galamērķi.

44. Ja tu nepazīsti gandrīz nevienu, kurš nezinātu mazāk par divām valodām, vai vairāk par trijām valodām.