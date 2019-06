1. Veikalos lasīt horoskopus žurnālos, bet pēc 5 minūtēm aizmirst, par ko tu lasīji.

2. Saspraust matus ar jebko, kad blakus nav ar ko saspraust.

3. Pārjautāt pat tad, kad tiešām dzirdēji jautājumu.

4. Savākt reklāmlapas, kuras stāv pie kafejnīcu vai kinoteātru ieejām.

5. Neizvilkt fēnu vai kādu uzlādējamu ierīci no rozetes.

6. Nokratīt pelnus pat tad, ja viņu nav.

7. Mūžīgi pazaudēt krēmu, balzamu, lūpukrāsu u.t.t. vāciņus.

8. Iedomāties vēlēšanos, kad pulksteņa stundas sakrīt ar minūtēm (piemēram 19:19).

9. Nolikt mantu vietā un aizmirst, kur ir tā vieta.

10. Kost un aplaizīt lūpas.

11. Likt modinātāju uz 10 minūtēm agrāk un vienalga nogulēt to laiku.

12. Lasīt avīzes un žurnālus no beigām (tāpēc laikam arī veikalos tiek tikai līdz horoskopiem :P).

13. Pie gultas sakrāt glāzes ar ūdeni.

14. Pirms aiziet, ieskatīties spogulī.

15. Izslēgt gaismu, un pēc tam tumsā ar atslēgām meklēt atslēgas caurumu.

16. Telefonā teikt „čau, atpazini?” vai „tā esmu es”, kaut arī pati zini, ka tavs numurs viņa telefonā ir pierakstīts.

17. Krāsot acis ar atvērtu muti, jo, ja to aizvērsi, noteikti noķēpāsies ar tušu.

18. Smērēt sviestu uz maizes tā, lai viss būtu vienmērīgi – pat tad, kad visi gaida nazi.

19. Paņemt telefonu, lai apskatītos, cik ir pulkstens, aizmirstot, ko gribēji apskatīties.

20. No sākuma apēst visu negaršīgo, pēc tam garšīgo.

21. Novilkt zeķubikses kopā ar zeķēm, bet pēc tam mocīties viņas uzvilkt neatdalot.

22. Likt mantas skapī kamolā ar tādu domu, ka to dari pēdējo reizi.

23. Staigāt pa flīzēm tā, lai neuzkāptu šuvēm.

24. Pāriet gājēju pāreju, uzkāpjot tikai uz baltajām svītrām.

25. Šokolādes konfektei vispirms apēst tikai glazūru.

26. Riņķot, runājot pa telefonu.

27. Uztaisīt sev tēju, drusciņ izdzert un atstāt, jo viņa ir karsta.

28. Iemest telefonu somā, bet pēc tam vismaz minūtes 10 viņu izmisīgi meklēt.

29. Tēlot, ka nedzirdi, kad tevi sauc ēst.

30. Aizmirst kur ir pa labi un pa kreisi, kad tev jautā ceļu.

31. Apiet kokus un stabus tikai no vienas puses, lai nesastrīdētos ar draugu.

32. Aizmirst sarunas biedru vārdus.

33. Meklēt atslēgas, kuras pirms divām minūtēm bija tev rokās.

34. Meklēt brilles, kad tās tev ir uzvilktas.

35. Neēst vienai.

36. Lūkoties vitrīnās, tonētajos mašīnu stiklos (spoguļoties).

37. Izslēgt telefonam skaņu, bet pēc tam reizes 10 skatīties, vai nav atnākusi īsziņa.

38. Nedzēst sms. Žēl, ja nu tomēr noderēs (bet pēc tam uzreiz izdzēst kādas 150).

