Ieskats mājas gariņa dienasgrāmatā

11. jūlijs

Nenomazgāji netīros traukus – atvadies no saviem auskariem. Galīgi jau izlaidušies, cilvēciņi..

12. jūlijs

Bija garlaicīgi. Visu nakti ar kaķi skraidījām pa māju, spēlējām ķerenes. Saimniece pamodās, paķēra Muri aiz čupra un iemeta pieliekamajā. Par to es izspiedu atkuošo zobupastas tūbiņu misenē. Muris dusmojās uz mani par to, ka pa nakti skraidam kopā, bet sodu saņem viņš.

14. jūlijs

Pa nakti galīgi nebija ko darīt, tāpēc šķindināju traukus un skaļi tipināju. Saimniece paslēpās zem segas un cerēja, ka tas viņai palīdzēs. Jocīga viņa man kaut kāda..

15. jūlijs

Bija atnācis resns mācītājs ar kautkādu dūmekli - piesmirdināja visu māju. Solija saimniecei, ka viss būšot labi. Figu jums.. mani ar kautkādiem kvēpiem neiebiedēsi.

17. jūlijs

Nomaucos no skapja, sadauzīju vāzi. Atkal Murim tika pa ādu. Tagad viņs ar mani vairs nerunā.. tikai sēž un nosodoši skatās uz mani. Kaut kā stulbi sanāca..

18. jūlijs

Saimniece ar putekļusūcēju tīrija māju. Pusotru stundu ar Muri nosēdējām zem gultas. Elles mašīna! Toties ar kaķi salabām.



21. jūlijs

Ilgi nebiju rakstījis. Pēc simnieces istabas tīrīšanas, 3 dienas meklēju burtnīcu. Nekā interesanta. Pie viņas bija atnācis kaut kāds vecis ar puķēm, palika nakšņot. Palūdzu Murim lai šis piemīž viņa kurpēs. Muris ilgi tielējās, līdz es apsolīju izķeksēt viņa mantiņu no skapja aizmugures. Piekrita – atkal atrāvās no saimnieces. Saka ka es esmu stulbais lohs.

22. jūlijs

Naktī žņaudzu saimnieci – ai, tas man vecs niķis. Tagad tas vecis nakšņo pie viņas katru nakti. Saka ka aizstāvēšot viņu, ja nu kas. Čaks Noris bļin atradies!

23. jūlijs

Naktī žņaudzu veci. Galīgi pieriebies! Nu galīgi viņš man nepatīk!

24. jūlijs

Kārtoju māju. Saimniece nevar atrast savu zelta ķēdīti. Ir doma to aprakt kaķa tualetē.

27. jūlijs

Bija atbraukuši cilvēki no ekstrasensu cīņam. Katru no viņiem pasūtīju dirst, neviens no viņiem neatbildēja. Toties pastāstija saimniecei, ka es esot tipa viņas mirušā vectētiņa gars. – nu gan dirš, kā kaimiņa govs..

29. jūlijs

Saimniece man tagad atstāj pienu zem krāsns. Domā ka es tur guļu. Atradusi muļķi! Tagad es guļu pie viņas gultā, jo vecis nobijās un vairs nenakšņo pie viņas.

30. jūlijs

Salika pa visām malām baznīcas ikonas. Pastaigāju, papētīju.. Agrāk labāk zīmēja..

3. augusts

Saimniece visu dienu skraidīja pa māju un meklēja Muri. Domāja ka šis aizlaidies. Bet mēs sēdējām skapī un ņirdzām.

4. augusts

Dziedājām dziesmas ar Muri. Saimniece pazvanīja vetārstam. Tagad muris ir noraizējies par saviem riekstiem.

7. augusts

Tomēr tā maita pārdeva dzīvokli. Vakar izvācās. Ar muri sarunājām sarakstīties caur baložu pastu. Kad izvācās, pamanīju ka Muris ir piedirsis zem krāsns – kretīns rižais!

10. augusts

Ievācās jaunie iemītnieki.. nu- nu..