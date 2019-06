Pasmaidi: joki labākam garastāvoklim

Mājās notiek ballīte, pilna māja ar cilvēkiem. Dēlam zvana tēvs un saka,

ka pēc pusstundas atbraukšot. Pēc pusstundas atbrauc tēvs un izsauc

laukā no mājas dēlu, saka: "Braucot uz šejieni notika tāda lieta,

notriecu cilvēku, līķis bagāžniekā, sameklē kādu draugu, lai palīdz

aizvākt līķi!" Dēls ieiet mājā izstāsta, kas par lietu, visa māja

paliek kā izslaucīta, palicis tikai labākais draugs un labākā drauga

draudzene. Visi iziet ārā pie mašīnas, tēvs attaisa bagāžnieku, tur

divas kastes šņabja.

Tēvs saka: "Iedzersim par labiem draugiem!"

***

Gruzīns sarunājas ar čigānu: "Zināt, mums Kaukāzā ir tāda tradīcija - līgavas zagt." Čigāns: "A, mums vispār zagt ir tradīcija..."

Kāds pazīstams latviešu politiķis ierodas Itālijā pie Silvio Berluskoni. Itālietis uzaicina viņu pie sevis. Izrāda lepno māju, baseinu, dārzu.

Politiķis: "No kurienes tas viss? Jūs tik daudz pelnāt?"

Berluskoni pieved viesi pie loga un jautā: "Šoseju redzi?"

Politiķis: "Redzu."

Berluskoni: "Tātad ieplānojām izmaksās 10 miljonus, ieekonomējām, iztērējām tikai astoņus, sanāca arī villai."

Pēc trim gadiem latviešu politiķis ielūdz Berluskoni pie sevis uz villu Jūrmalā. Nams krietni greznāks nekā itālietim, trīs baseini, personiska slēgtā pludmale.

Berluskoni pārsteigts: "No kurienes tas viss?"

Politiķis pieved viņu pie loga un prasa: "Šoseju redzi?"

Berluskoni: "Nē..."

***

Lidmašīna gatavojas nosēsties Rīgas lidostā. Stjuarte uzrunā pasažierus:

"Lūdzu visiem savilkt ciešāk jostas."

Neapmierināta balss no salona:

"Varbūt iztiksim bez politikas?"

***

Mūsdienu cilvēka lūgšana:

"Dievs, Tu esi pieņēmis manu mīļāko aktieri Kārli Sebri!

Es to pieņemu un ar to samierinos...

Dievs, Tu esi pieņēmis manu mīļāko dziedātāju Frediju Merkūriju!

Es to pieņemu un ar to samierinos...

Dievs, es gribētu Tev darīt ko zināmu. Mani mīļākie politiķi ir..."

***

Kāds vīrs taisās stāties partijā un kandidēt vēlēšanās.

Viņa draugs saka: "Klau, tur taču korupcija! Vai domā, ka varēsi ar to cīnīties?"

Vīrs: "Nē, es negribu cīnīties. Es gribu tur piedalīties!"

***

Mūsdienu jaunatne tik spocīgi ģērbjas, ka riebjas pat skatīties. Piemēram, šis zēns līdzinās putnubiedēklim.

- Tā ir mana meita.

- Atvainojiet! Es nezināju, ka esat viņas tēvs.

- Nē, esmu viņas māte!

***

Psihiatriskās slimnīcas galvenais ārsts iepazīstina jauno kolēģi ar darba vietu. Galvenais ārsts atver vienas palātas durvis un paziņo: – Šeit atrodas mūsu autobraucēji.

– Bet kāpēc te neviena nav?

– Viņi visi ir zem gultām un remontē...

***

Pļāpā trīs draudzenes. Viena saka:

– Vīrs man nopirka televizoru un mūzikas centru. Sēžu mājās, nekur nav jāiet.

– Bet man vīrs nopirka mājas kino. Ieslēdzu un izklaidējos. Un ko tev nopirka?

– Man neko nenopirka. Pateica, ka ar mani vēl varot iet uz kino un teātri.

***

Blondīne, saņēmusi milzīgu rēķinu, sāk kliegt uz savu zobārstu: – Esmu šokā! Tas ir trīsreiz lielāks nekā iepriekš!

– Jā, es zinu. Jūs kliedzāt tik skaļi, ka aizbaidījāt divus mūsu pacientus.

***

Skolotāja jautā Pēterītim: – Pēterīt, kāpēc tev diktātā ir tādas pašas kļūdas kā tavai blakussēdētājai Baibiņai?

– Bet mums taču ir viena un tā pati skolotāja!

***

Medībās.

– Uz ko jūs šāvāt?

– Uz alni.

– Kad sapratāt savu kļūdu?

– Kad alnis sāka šaut pretī.

***

Zviedrijā brauc pa ceļa labo pusi, Lielbritānijā – pa kreiso pusi, bet Latvijā – tur, kur nav bedru.

***

Puikām bērnībā patīk mašīnas, meitenēm – lelles. Pieaugušiem ir otrādi - puišiem patīk lelles, meitenēm – mašīnas.