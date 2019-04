Dārgā, sieva...

Rakstu Tev šo vēstuli, lai paziņotu to, ka grasos Tevi pamest uz visiem laikiem. Esmu bijis labs vīrs jau 7 gadus...bet pēdējās 2 nedēļas priekš manis bija īsta elle. Tavs priekšnieks man šodien piezvanīja un pateica to, ka esi aizgājusi no darba, un tas bija pēdējais piliens, mans pacietības mērs ir izsmelts. Pagājušajā nedēļā, kad tu atnāci mājās, tu nepamanīji to, ka man ir jauns matu griezums, biju pagatavojis tavu mīļāko ēdienu un PAT BIJU UZVILCIS jaunus kokvilnas bokseršortus. Tu noriji vakariņas 2 minūšu laikā un pa taisno likies gulēt, kad beidzi skatīties savas tizlās ziepenes. Tu vairs nesaki man to, ka mīli mani, tu vairs negribi nodarboties ar seksu vai darīt jebko citu, kas kaut kādā ziņā simbolizētu to, ka esam vīrs un sieva. Balstoties uz to visu, secinu, ka Tu mani krāp vai arī vairs nemīli mani - jebkurā gadījumā - Es Tevi pametu!

Tavs ex-vīrs.

P.S. Nemaz nemēģini mani atrast. Es un tava MĀSA esam pārvākušies uz Rēzekni kopā. Lai Tev LIELISKA dzīve!

Dārgais, ex-vīrs. Nekas nebija šodien tik ļoti uzlabojis manu dienu kā Tava vēstule. Tā ir taisnība, mēs esam precējušies jau 7 gadus, bet līdz labam vīram, kā tu sevi pats nodēvēji, tev kā cūkai līdz Mēnesim. Es skatos savas ''tizlās'' ziepenes, jo tās kaut cik noslāpē tavu nemitīgo gaudošanu un žēlošanos, diemžēl tas neiedarbojas tik labi, cik es vēlētos...Un es BIJU pamanījusi to, ka esi ieguvis jaunu matu griezumu, bet manas domas novērsa tas, ka tu vairāk izskatījies pēc meitenes, piedod par to. Tā kā mana māte mani ir audzinājusi pēc principa: ''Ja tu nevari pateikt kaut ko jauku, tad labāk nesaki neko.''Es izvēlējos klusēt un neaizskart tavas jūtas. Un tas ''Mīļākais ēdiens'', tu nošāvi galīgi greizi un biji noteikti sajaucis mani ar manu māsu, jo liellopa gaļu es neēdu jau vairāk kā 7 gadus. Un tie kokvilnas bokseršorti... es aizgriezos no tevis, jo cenu zīme ar apzīmējumu 24.99 eiro nebija pat noņemta. Un tajā mirklī es sāku lūgt Dievu, ka tā NAV sakritība, ka mana MĀSA aizņēmās no manis 25 eiro tajā rītā. Pēc visa šī es nebiju beigusi tevi mīlēt un domāju, ka spēsim visu nokārtot. Es pametu savu darbu, nopirku mums divas biļetes uz Jamaiku, jo loterijā laimēju 10 miljonus eiro, bet, kad es ierados mājās, tu jau biji prom. Visam, kas notiek, ir iemesls. Es ceru, ka tagad Tev būs dzīve, kādu tu allaž esi vēlējies. Mans advokāts jau paspēja mani apgaismot, ka šīs vēstules dēļ, kuru esi man atstājis, tu no mana laimesta nesaņemsi ne centa. Tā kā visu labu. Tava ex-sieva, kura ir bagāta un brīva. P.S. Es nezinu, vai biju iepriekš to minējusi tev, bet mana māsa Andra īstenībā ir dzimusi kā Andris, ceru, ka tevi tas nemulsina. Čau!