Ļoti reālistiska izjokošana TV veikalā

Ja vēlies kādu izjokot, tas ir jādara no sirds, izjokošanā ieguldot laiku, radošumu un izdomu. Meitene no šausmu filmas "Rings" izlien no televizora pārsteigto pircēju priekšā. Kāda būs viņu reakcija?