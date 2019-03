Arī tā var iepirkties

Vakar man sieva no lielveikala saņēma oficiālu vēstuli.

“Cien. Zariņas k-dze! Pēdējo sešu mēnešu laikā Jūsu vīrs mūsu lielveikalam ir sagādājis diezgan daudz rūpju. Mēs vairs nespējam paciest šādu uzvedību un esam spiesti aizliegt Jums un Jūsu vīram apmeklēt mūsu lielveikalu.Mūsu pretenzijas ir uzskaitītas zemāk un ir fiksētas lielveikala novērošanas kamerās.

15.jūnijs: paņēma no tirdzniecības stenda 24 prezervatīvu iepakojumus un paslepus salika tos citu pircēju iepirkumu grozos.

2.jūlijs: mājsaimniecības preču nodaļā uzregulēja visus modinātājpulksteņus,lai tie zvanītu ar 5 minūšu intervālu.

4.augusts: devās uz kredītu noformēšanas daļu,lai nopirktu uz nomaksu 200 gramus siera.

14.augusts: pārvietoja brīdinājuma zīmi Uzmanību,mitra grīda” uz HiFi audio nodaļu, kurā ir ieklāts paklājs.



15.augusts: tūrisma preču nodaļā uzbūvēja telti un pircēju bērniem stāstīja,ka ielūgs viņus ciemos,ja katrs no gultas piederumu nodaļas paņems savu segu un spilvenu.Tam paklausīja 23 bērni.

23.augusts: kad veikala darbinieks pajautāja Jūsu vīram,vai viņam var kā palīdzēt,viņš skaļā balsī sāka raudāt un kliegt: “Kapēc jūs, cilvēki,nevarat likt mani vienreiz mierā?!!! “Tika izsauktas medicīnas un policijas brigādes.

4.septembris: lietoja novērošanas kameru kā spoguli, urbinot sev degunu.

10.septembris: apskatot medību ieroci medību nodaļā, jautāja pārdevējam, vai viņš nezina,kur var nopirkt spēcīgu antidepresantu.

3.oktobris: tramīgi slapstījās pa visām lielveikala nodaļām,dungojot melodiju no filmas “Neiespējamā misija”.

6.oktobris: sadzīves tehnikas nodaļā lika uz grīdas un ieslēdza dažāda lieluma ventilatorus, lai trenētos izskatīties kā Merilina Monro,ar savu lietusmēteli imitējot svārkus.

18.oktobris: apģērbu nodaļā paslēpās starp pakaramajiem un, kad pircējs bija pienācis pietiekami tuvu, čukstēja: “Izvēlies mani…izvēlies mani…”

21.oktobris: kad pa veikala skaļruņiem nolasīja kādu ziņojumu,viņš saķēra galvu,tupās zemē un kliedza: “Atkal tās balsis!…”

23.oktobris: iegāja uzlaikošanas kabīnē un pēc kāda brīža ļoti skaļā balsī kliedza: “Hei! Šeit ir beidzies tualetes papīrs!”. Viena no pārdevējām no satraukuma zaudēja samaņu.”