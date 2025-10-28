Kopā jau 22 gadus - “Forum Cinemas” svin dzimšanas dienu
31. oktobrī kinoteātris “Forum Cinemas” svinēs savu 22. dzimšanas dienu ar īpašiem seansiem un piedāvājumu – kino biļetes tikai par 1,99 eiro.
“Forum Cinemas” ielūdz uz savu 22. dzimšanas dienu, svinot ar plašu filmu piedāvājumu un īpašu biļešu cenu – biļetes šajā dienā maksās tikai 1,99 eiro. Programmā būs skatāmas 43 dažādas filmas, un apmeklētājus sagaidīs ne vien daudzveidīgs filmu klāsts, bet arī patīkami pārsteigumi no “Pepsi”, “Stenders”, “Ben & Jerry’s”, kā arī vēl citas svētku aktivitātes.
Kinoteātris piedāvās skatītājiem iespēju izbaudīt filmas, kas spēj saviļņot jebkuru kinomīli. Piedāvājam ne tikai populāras aktuālās filmas "Tumšzilais Evaņģēlijs", "Cīņa pēc cīņas", "Melnais telefons 2", bet arī citas šī gada populārākās filmas – "Straume", "F1", "Minecraft". Tiem, kuriem tīk klasika, būs iespēja atkal piedzīvot “Constantine” (2005) un “Corpse Bride” (2005). Ekrānos atgriezīsies arī režisora Vesa Andersona “The Phoenician Scheme”. Šī būs lieliska iespēja baudīt gan klasiskus šedevrus, gan jaunumus, kas vienlīdz spēj aizraut un pārsteigt.
Ar katru gadu pieaug kino klasiku popularitāte un programmā arvien plašāku vietu ieņem Āzijas kultūras saturs – K-Pop koncertfilmas un Anime. Tāpat kinoteātris turpina piedāvāt mākslas izstāžu demonstrācijas, izcilas teātra izrādes no Londonas Karaliskā Nacionālā teātra, Londonas Karaliskā baleta uzvedumus un Ņujorkas Metropoles opera pārraides.
6. novembrī kinoteātrī “Forum Cinemas” notiks, iespējams, vērienīgākā pirmizrāde Latvijas kino vēsturē – spēlfilma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, kas atklāj leģendārās komandas tapšanu. Pirmizrādes vakarā filma tiks demonstrēta vienlaikus visās 14 kinoteātra zālēs, ļaujot to piedzīvot ievērojamam skatītāju skaitam.
Kinoteātris “Forum Cinemas” ir pirmais un lielākais daudzzāļu kinoteātris Latvijā, kurš aicina ikvienu piedalīties dzimšanas dienas svētkos, lai baudītu kino, kopābūšanu un īpašo svētku atmosfēru. Tas lepojas ar plašu piedāvājumu, sākot no jaunākajiem Latvijas kino projektiem, līdz Holivudas lielbudžeta darbiem un alternatīvo saturu. Biļetes uz seansiem 31. oktobrī nopērkamas “Forum Cinemas” mobilajā lietotnē, Forumcinemas.lv, kā arī kinoteātra biļešu kasēs.