“Prāta Vētra” Ventspilī sola vasaras spilgtāko koncertu. Svarīga informācija pasākuma apmeklētājiem

Koncerta norises vietā nedrīkst ienest lietussargus, “selfijstikus”, foto un video apartūras statīvus, saliekamos krēsliņus, visu veidu dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no iepakojuma), izņemot bērnu un specializēto pārtiku, profesionālu foto, video un audio aparatūru (izņemot ar pasākuma organizatora īpašu atļauju), šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzeriekārtas, bīstamas vielas un priekšmetus, motocikla ķiveres, skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus un inventāru, dzīvniekus. Kā arī visu veidu ieročus un pašaizsardzības ierīces, dūmu sveces un jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus, ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas, viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas, radioaktīvus materiālus, narkotiskās un psihotropās vielas, taures, svilpes, bungas un citas skaņas pastiprināšanas ierīces, radio raidītājus, karogus (izņemot Latvijas Republikas, Ukrainas), kā arī to kātus no jebkāda materiāla (piemēram, koka kāti, makšķerkāti u.tml.), apģērbu un tā elementus, kas attēlo Krievijas Federācijas un Baltkrievijas simboliku un/vai var raisīt provokācijas un nekārtības koncertā, lielgabarīta lietas un somas (tilpums lielāks par 5 litriem), lidojošus priekšmetus (radiovadāmus, bezpilota objektus u.c.), piepūšamus balonus, jebkuru citu objektu, kas pēc organizatora domām var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai koncerta norisei.