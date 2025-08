29. Dokumentālo filmu forums aicina skatītājus uz spēcīgiem stāstiem un sarunām

Meklējot paralēles ar Latvijas sabiedrību, foruma programmā iekļauts šogad Berlīnes kinofestivālā pirmizrādītais režisora Ardžuna Talvara šarmantais mūsdienu Polijas portretējums “Vēstules no Vilka ielas” (Letters from Wolf Street, ieskats filmā), kurā viņš pavērš kameru pret kaimiņiem Varšavā un ar ārpusnieka skatu reflektē par iedzīvošanos savā jaunajā mītnes zemē. Arī “Vēstules no Vilka ielas” tapšanas laikā prezentēts forumā kā projekts. Savukārt filmas Sadzīvot, bļāviens! (Coexistence, My Ass!, ieskats filmā) centrā ir izraēliešu aktīviste-komiķe Noama Šustere Eliasi (Noam Shuster-Eliassi), kura uzaugusi divu kultūru un divu valodu vidē izraēliešu-palestīniešu ciematā un izmanto skatuvi, lai aicinātu līdzcilvēkus ieraudzīt sarežģītas patiesības par konfliktu plosītu kopienu iespēju pastāvēt līdzās.