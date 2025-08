VIDEO: fane no Latvijas piedzīvo sirsnīgu mirkli Robija Viljamsa koncertā Kauņā

Piektdienas vakarā Dariaus un Girēna stadionā Robijs ne tikai sajūsmināja publiku ar saviem hitiem, bet arī pārsteidza visus ar sirsnīgu žestu – nokāpjot no skatuves, viņš apskāva Līgu, veltīja viņai dziesmu, un viņas seja tika parādīta uz milzu ekrāna. Uz jautājumu, no kurienes viņa ir ieradusies, Līga atbildēja – no Latvijas.