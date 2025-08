Ohaio piedzimis pasaulē vecākais mazulis...

Mazulis piedzima no embrija, kas bija saldēts vairāk nekā 30 gadus. Tadejs Daniels Pīrss piedzima 26. jūlijā, izmantojot IVF (mākslīgo apaugļošanu no embrija), un viņa vecāki, Lindsija (34) un Tims Pīrss (35) no Londonas (Ohaio), stāsta, ka embrijs pirmo reizi tika sasaldēts 1994. gada maijā.