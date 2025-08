Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ar sievu Mariju Luīzi nosvin kāzu piekto gadadienu

“Šī mums bija ļoti gaidīta diena, bijām izlēmuši to pavadīt prom no pilsētas, prom no cilvēkiem, laukos. Lādezerā Edvards bija mums norezervējis jauku, romantisku namiņu, un tiešām skaisti pavadījām šos svētkus divi vien. Vakarā ar laivu piedzīvojām izbraucienu pa Lādes ezeru un sagaidījām pasakainu saulrietu,” par to, kā atzīmēta laulības gadadiena, žurnālam "Kas Jauns" stāsta Marija Luīze Ratniece.