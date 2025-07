"Kur te Latvija, kur Lietuva?": lietuviešu basketbola leģendas, brāļi Lavrinoviči brīnās par robežstabiem ezerā

1863. gadā muižu nopirka dzelzceļa inženieris Francs Georgs Fukss, kurš uzcēla tagadējo muižas kungu māju. 1896. gadā to iegādājās Latgales muižnieks inženieris Jevgēnijs Dimša, pēc viņa nāves tajā saimniekoja viņa atraitne Līvija. Padomju okupācijas laikā no 1948. gada kolhoza "Aušra", no 1958. gada padomju saimniecības "Onuški" centrs. 1966. gadā Panevēžas rūpnīca "Ekranas" muižas ēkās iekārtoja strādnieku atpūtas namu. 2003. gadā to privatizēja un atjaunoja lietuviešu uzņēmējam Vaidam Barakauskam piederošo UAB “Ilzenbergas muiža”, vēsta "Wikipedia".