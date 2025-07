“Mēs bijām pirmie” – Kendisa Kamerona Burē atklāj, kas padarīja seriālu “Pilnu māju” tik īpašu

"Izņemot to, ka tā bija netradicionāla ģimene," viņa skaidroja, "cilvēki varēja ar to identificēties – mamma vai tētis, vai vecvecāki, kas viņus audzināja, vai tantes un onkuļi – tas daudziem šķita pazīstami. Bet mēs bijām vieni no pirmajiem, kam šovā bija mazulis, kas patiešām palika mazulis – viņš izauga kopā ar šovu. Parasti piedzimst mazulis, un nākamajā sezonā jau ir piecgadīgs bērns," sacīja aktrise.