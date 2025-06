Megana Mārkla ienīda karaliskās turnejas un žēlojās, ka par tām netiek maksāts

Tāpat tiek uzskatīts, ka Megana kādā brīdī sūdzējusies par to, ka par turneju nesaņem samaksu. Grāmatā “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” autors Valentīns Lou raksta: “Lai gan viņai patika uzmanība, Megana nesaprata visu to publisko pasākumu jēgu — nepārtraukta rokas spiešana svešiem cilvēkiem šķita nesaprotama.”