Kima Ketrela četras reizes atteikusies no lomas seriālā "Sekss un lielpilsēta", jo uzskatījusi, ka ir tam par vecu

Aktrisei ir nofilmējusies tādās 80. gados populārās filmās kā “Mannequin”, “Porky's” un “Policijas akadēmija” (“Police Academy”), taču viņa ir samierinājusies ar to, ka lielai daļai skatītāju viņa ir tikai Samanta no seriāla “Sekss un lielpilsēta”. “Es radīju fantastisku tēlu, ko ļoti iemīlēju. Es tajā ieliku daudz mīlestības, un, ja mani atcerēsies tikai šīs lomas dēļ – ar to man pilnīgi pietiek,” viņa piebilst.