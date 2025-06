STIRNA izdod dziesmu “Tauta” - manifestu par nesalūšanu un spēku būt sev pašai

"Dziesmas pamat vēstījums ir skaudri aktuāls: vienmēr būs viedokļi, kritika un spriedumi, neatkarīgi no tā, ko tu dari. Bet cilvēkam jāprot atrast sevī spēks saglabāt savu būtību un turpināt iet uz mērķi, pat ja visa pasaule tev stājas pretī. Šī dziesma ir radīta, lai ļautu klausītājam brīvi izvēlēties - nosodīt vai tieši otrādi - iedvesmoties no tās. "Tauta" ir dziesma par spēku. Par nesalūšanu. Par mīlestību pret to, ko dari, neskatoties uz apkārtējo viedokli. Tu vari darīt to, kas tevi iedvesmo, un būt laimīgs, pat, ja kādam tas nepatīk", stāsta STIRNA.