Traģēdija Rumānijā: uz ielas nošauta gaidībās esoša TV zvaigzne. Viņa rokās turēja vecāko bērnu

Marku māsīca pēc notikušā mēģināja palīdzēt Teodorai uz ielas un mierināja viņas meitu. Tiek ziņots, ka aizdomās turētais aizbēdzis no notikuma vietas, bet vēlāk viņu noķēra policija, un viņš esot izdarījis pašnāvību. Policija paziņoja: "Pie vīrieša atrasti divi nāvējoši ieroči, no kuriem viens tika izmantots pašnāvības izdarīšanai. Divus ieročus konfiscēja Ilfovas apriņķa policijas inspektorāta ieroču dienesta speciālisti, un mēs joprojām cenšamies noskaidrot to izcelsmi.”