Netālu no savām mājām nogalināts amerikāņu aktieris Džonatans Džoss

Plānots, ka “King Of The Hill” atjaunotā versija tiks uzsākta augustā, un Džoss atradās Ostinā, Teksasā, dienu pirms nāves, lai piedalītos pasākumos, kas veltīti seriāla atgriešanai. Viņš savā Instagram video sacīja: “Fani atkal varēs baudīt "King Of The Hill", kas, manuprāt, ir lieliski, jo tas ir izcils seriāls.”