Jaunā pašmāju realitātes šovā “Šovs pēc šova” skaidros, vai televīzijā var iemīlēties pa īstam

Te būs Liene un Juris no šova “Amors”, Skārleta un Roberts no šova “Būs vai nebūs”, Raivo ar Aleksandru un Laura ar Pēteri no “Karsti. Krēta”, kā arī Marselino un Liene no šova “Amors” otrās sezonas. Sekot līdzi dzīvei pēc ekrānu spozmes skatītājiem būs iespēja jau no 8. maija, kad šova pirmā sērija būs pieejama "Go3" televīzijā.