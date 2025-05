Eirovīzija: bijušie dalībnieki stingri aicina izslēgt Izraēlu

Bijušie dalībnieki no Apvienotās Karalistes, Īrijas, Portugāles un Maltas turpina uzstāt, ka Izraēla ir jāizslēdz no konkursa. “Turpinot dot vārdu Izraēlas valstij, ERA normalizē un atmazgā tās noziegumus,” teikts vēstulē. “ERA jau ir pierādījusi, ka spēj rīkoties – piemēram, 2022. gadā tā izslēdza Krieviju no konkursa. Mēs nepieņemam šādus dubultstandartus attiecībā uz Izraēlu.”Vēstule noslēdzas ar stingru aicinājumu: “Izraēla ir jāizslēdz no Eirovīzijas,” lai saglabātu konkursa integritāti un novērstu turpmāku šķelšanos.