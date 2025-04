Ministram Kasparam Melnim uz pieres četras šuves. Kas notika?

Turnīrs notika Ventspilī, un uzaci Melnim pārsita izšķirošajā cīņā ar Lietuvas Seima komandu. “Pirmajā spēlē ar viena punkta pārsvaru uzvarējām Igaunijas Rīgikogu komandu, tad notika cīņa ar lietuviešiem par kausu. Traumu dabūju pirmā puslaika beigās, pat īsti nepamanīju, kā. Cīnījos par bumbu un atdūros pret lietuvieša galvu. Pat neatceros, pret kura, tikai pēc tam, kad atgriezos no slimnīcas, lietuviešu kolēģis pienāca pie manis un atzinās, kā tā bijusi viņa galva. Cīņas karstumā no sākuma nepiefiksēju, ka uzacs ir pamatīgi pārsista, vien jutu, ka kaut kas silts tek pāri pierei. Pieliku roku, jā, asinis. Gribēju turpināt spēlēt, diemžēl nē – mediķi teica, ka jādodas uz slimnīcu sašūt, jo pārāk traki tecēja. Žēl, jo nepieredzēju mūsu komandas triumfa brīdi – tajā laikā atrados uz ķirurga galda. Par to gan man ir neliela sāpe, lai gan, ja būtu zaudējuši, būtu dusmīgs gan par neveiksmi, gan par pārsisto pieri. Vismaz tagad zinu, ka bija vērts cīnīties,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Melnis.