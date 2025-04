Ieva Florence-Vīksne tiek pie ļoti īpaša tērpa - Tongas sieviešu kāzu drānām

“Jau labu laiku iepriekš, apmainoties ziņām no otras pasaules malas, jautāju salas ģimenei, vai viņiem atrastos kādas tradicionālās drēbes vai lietas, kas raksturotu Tongas kultūru un tradīcijas. Un, atbraucot uz vietas, biju pārsteigta, ka viņi īpaši šim filmēšanas notikumam bija sagatavojuši no A līdz Z Tongas sieviešu tradicionālo kāzu ceremonijas tērpu ar visiem aksesuāriem!” salas draugu viesmīlībā dalās Ieva. Ka apģērbs, ko aktrisei bija gods uzlaikot, patiešām ir unikāls, liecina tā darināšanas tehnika. “Šie svārki ir rūpīgi tamborēti ar smalkāko tamboradatu no koka mizas, kas iepriekš mērcēta sālsūdenī, tad vīta uz spolītēm. Darbs aizņem daudzus mēnešus un ilgāk. Blue lagoon salas ģimenes Mamma Ma’ata ir vienīgā sieviete visā Tongas Karalistē, kura spēj tik smalki darināt šos svārkus!” atklāj ceļotāja. Ieva piebilst, ka tērpu tradicionāli rotā no kokosriekstu mizas gatavota josta, sarkanas spalvas gan uz vidukļa, gan matos, kā arī sarkana lūpu krāsa.