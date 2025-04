Skandāls šovā “Celebrity Big Brother” – Mikijs Rurks tiek lūgts pamest šovu

Svētdienas sērija parādīja notikumus, kas noveda pie viņa izslēgšanas, tostarp viņa izmantoto "seksuālo valodu", kas lika "The Only Way Is Essex" dalībniecei Ellai Rejai Vīzai justies neērti. "Man nepatīk, piemēram, seksuāli joki, kas tiek izteikti pret mani. Es esmu jauna meitene, un es neesmu gaļa," viņa atzina.