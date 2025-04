"Viņš bija slikts cilvēks": Makolijs Kalkins par savu vardarbīgo tēvu, ar kuru nav runājis jau vairāk nekā 30 gadu

Makolijs atzīst, ka pirms viņš kļuva slavens, viņa ģimene bija ļoti nabadzīga un knapi varēja sevi pabarot. Pateicoties viņa slavai, viņi bija nodrošināti. Kad vecāki šķīrās, bijušais aktieris uzsvēra, ka atteicās no tā, lai viņam nāktos tikties ar savu tēvu. Viņš atcerējās: “Visā aizbildnības procesā es nevēlējos nekādas attiecības ar savu s****o tēvu. Viņš bija vienkārši sliktākais. Tiesnesis teica: “Nu, tev būs jāapmeklē tēvu.” Es pateicu savam advokātam: "Es to nedarīšu." Viņš teica: “Tevi vainos necieņas izrādīšanā pret tiesu.” Es teicu: “Labi, tad es izaicinu šo tiesnesi ielikt mani cietumā, jo es nevēlos apmeklēt [savu] vardarbīgo tēvu. Patiesībā es izaicinu viņu arestēt pasaulē slavenāko bērnu...” Es nekad neizspēlēju šo kārti, bet tas bija vienīgais brīdis, kad es izspēlēju šo kārti.”