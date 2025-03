Savus fanus ar jaunu dziesmu "Oh My God" iepriecina "Latgalīšu reps"

Grupa norāda, ka dziesma “Oh My God” ir introspektīvs stāsts par ceļu no mātes gādības līdz brīdim, kad dzīve liek pieņemt pašam savus lēmumus. Tā atklāj mūziķu attiecības ar savu pagātni, sapņiem un radošo procesu, kas nekad nav pametis, neatkarīgi no dzīves līkločiem. “Šis ir personīgs stāsts par to, kā mēs augām, mainījāmies un vienmēr esam atgriezušies pie mūzikas, kas mums patīk. Dažreiz ir grūti, dažreiz – pelēki, bet mēs turpinām iet uz priekšu, neskatoties ne uz ko,” saka grupas dalībnieks Didzis.