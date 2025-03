Pēc vairāk nekā desmit gadiem taps parodijas "Šausmenīte” turpinājums

"Šausmenīte" filmas bija ļoti populāras, īpaši to pirmās daļas, kas parodēja lielākās šausmu filmu hitus. Pirmā filma, kas iznāca 2000. gadā, guva milzīgu komerciālu panākumu, ienākot vairāk nekā 278 miljonus ASV dolāru visā pasaulē, kas padarīja to par vienu no visveiksmīgākajām komēdiju filmām tajā laikā.