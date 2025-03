"Ceļojums ir skaists, bet visam ir savs laiks!" – Uģis Kuģis Indijā sāk ilgoties pēc Latvijas

Lai gan ģimene joprojām bauda šo svētceļojumu, Kuģis atzīst, ka lēnām sāk just māju saucienu. "Mēs joprojām esam šeit, baudām šo laiku, elpojam šo vietu. Bet lēnām sākam just – Latvijas meži un māju miers mūs jau sauc. Ceļojums ir skaists, bet visam ir savs laiks. Un līdz pat atgriešanās brīdim mēs turpinām iet pa Vrindāvanas ielām, apbrīnot tās seno šarmu un meklēt to, kas patiesībā nav ārpusē, bet mūsos pašos.”