Grupas “Backstreet Boys“ dalībnieka Braiena Litrela dēls iet tēva pēdās – vai viņa balss ir tikpat īpaša kā tēvam?

Svētdien, 9. martā, Beilijs Litrels piedalījās populārajā muzikālajā šovā “American Idol” noklausīšanā, lai cīnītos par vietu šova 23. sezonā. Šis bija nozīmīgs brīdis jaunajam kantrimūzikas dziedātājam, kurš uz skatuves izpildīja oriģinālu dziesmu “Waiting on Myself to Die” – emocionālu kompozīciju par vēlmi padoties.