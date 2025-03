"No šī piedāvājuma nevarēju atteikties!" - Intars Busulis par lomu seriālā "Templis"

Es pat neatceros, kā piekritu. (Smejas.) Droši vien tāpēc, ka man patīk izaicinājumi. Es sevi tādā veidā – ar neierastām aktivitātēm, izejot no komforta zonas – trenēju. Tāpēc arī pagājušajā gadā izlēcu ar izpletni, par ko iepriekš domāju, ka neizdarīšu to nekad savā dzīvē. Arī šis bija tāds piedāvājums, no kā negribēju atteikties, kaut gan varēju.